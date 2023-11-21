Frases por el Día de Acción de Gracias: los 20 mejores textos para celebrar esta fecha

Cada año, miles de personas en todo el mundo esperan con entusiasmo la llegada de la Navidad o el Año Nuevo para compartir momentos especiales con amigos y familiares. Sin embargo, en Estados Unidos existe otra festividad muy importante: el Día de Acción de Gracias. Aunque es ampliamente celebrada, muchos desconocen su origen y qué frases pueden utilizar para dedicar unas palabras en las principales redes sociales. Aquí te presentamos una lista completa.

Para algunos no es una sorpresa que esta fecha, Thanksgiving Day, sea motivo de celebración en los hogares, tal cual un 25 de diciembre, pero para otros sí, ya que es parte de una cultura en específico y poco a poco se ha ido extendiendo por algunos otros países.

El también llamado 'Thanksgiving' en inglés, representa unión familiar y el agradecimiento por todo lo que se tiene en la vida. Durante este día se llevan a cabo una lista de tradiciones en la cual el pavo es una de las comidas protagonistas.

¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias?

Este festejo nació, como su mismo nombre lo dice, por una cena de agradecimiento que se ofreció a los nativos norteamericanos como muestra de valorar lo que habían hecho por los primeros peregrinos en llegar al continente.

Estos hombres no habrían logrado sobrevivir al helado invierno sin la ayuda de los nativos americanos y la colonia de Plymouth, pues no tenía suficiente comida para alimentar a toda su población. Sin embargo, los nativos de la tribu Wampanoag, plantaron semillas y aprendieron a pescar y en 1621 ofrecieron una especial comida a los norteamericanos como símbolo de gratitud y aprecio por enseñarles técnicas de cultivo y de caza.

20 frases para celebrar Día de Acción de Gracias

La gratitud celebra el pasado, da la paz de hoy y establece la visión del mañana.

Mientras celebramos el Día de Acción de Gracias, no olvidemos que el mejor agradecimiento es vivir de acuerdo a nuestras palabras.

Un corazón agradecido da nacimiento a todas las demás virtudes.

La gratitud nos inculca resiliencia y nos lleva a valorar cada instante.

Es una emoción poderosa que convierte situaciones cotidianas en momentos de alegría y plenitud.

Amar a nuestros familiares profundamente nos da fuerza. Sentirnos amados profundamente nos da coraje.

El amor es la única cosa que crece cuando se comparte con la familia y amigos.

Solo puedo sentirme agradecido por todo lo aprendido y superado, porque cada experiencia me ha convertido en un ser más fuerte y lleno de sabiduría.

Cada adversidad me ha dejado una enseñanza, pero también me ha permitido crecer y descubrir lo que puedo lograr.

Todo en la vida cobra sentido, cuando apreciamos esos pequeños detalles que hacen la diferencia.

La clave para ser feliz, es saber apreciar el presente y disfrutar de aquellos momentos que te dan alegría.

Cuando damos alegremente y aceptamos agradecidos, todos son bendecidos.

Mi Acción de Gracias es perpetua. Es sorprendente lo contento que se puede estar con nada definitivo, solo con el sentido de la existencia.

Hoy se debe agradecer por lo que se tiene y se ha logrado hasta ahora, mientras mayor tu gratitud, mejor será lo que venga.

Deseo que tu Día de Acción de Gracias esté lleno de amor, de calor, y de momentos inolvidables. Que tengan un Feliz Día de Acción de Gracias.

Que se llene tu vida de la generosidad y las bendiciones divinas de la naturaleza de Dios en este día tan especial.

Imágenes de Acción de Gracias

