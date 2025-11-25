- Hoy:
TOMEN PRECAUCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: estos son los bancos que CERRARÁN por el Día de Acción de Gracias 2025
Bancos en EE. UU. cierran el 27 de noviembre por Thanksgiving; descubre qué instituciones y comercios no abrirán ese día.
El Día de Acción de Gracias 2025, que se celebra el jueves 27 de noviembre, implicará el cierre de la mayoría de bancos en Estados Unidos, incluidos gigantes financieros como Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo. La medida responde al calendario de feriados bancarios de la Reserva Federal, que establece días libres para que el personal comparta con sus familias.
PUEDES VER: ALERTA para residentes y viajeros: estas son las nuevas reglas de CBP que podrían provocar la pérdida de tu visa o Green Card
Aunque las sucursales físicas permanecerán cerradas, los clientes podrán realizar operaciones mediante banca en línea, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, asegurando la continuidad de pagos, transferencias y consultas durante la jornada. La atención presencial se normalizará el viernes 28, justo al inicio de la campaña de Black Friday, una de las fechas más importantes para el comercio minorista.
Bancos que estarán cerrados y estados afectados
Este 27 de noviembre, múltiples instituciones financieras de EE. UU. suspenderán sus servicios presenciales. Entre ellas destacan Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citibank, PNC Bank, Truist Bank, U.S. Bank, Goldman Sachs, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank y Compass. La medida aplica a todas sus sucursales físicas a nivel nacional.
Estos bancos cerrarán por Día de Acción de Gracias 2025.
El cierre de bancos en Estados Unidos abarcará estados como:
- California
- Florida
- Illinois
- Washington D. C
- Texas
- Arizona
- Pensilvania
- Nueva York
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Michigan
- Misuri
- Ohio
- Oregón
- Nevada
- Carolina del Norte
- Carolina del Sur
- Idaho
Sin embargo, mediante plataformas digitales, los clientes pueden mantener sus operaciones habituales sin interrupciones.
Comercios y recomendaciones para planificar tus finanzas
No solo los bancos se verán afectados: grandes supermercados y comercios también cerrarán el jueves 27, incluidos Walmart, Costco, Target, Aldi, Trader Joe’s, Kohl’s, Macy’s, Best Buy, Home Depot y Lowe’s, así como restaurantes como Chick-fil-A, Chipotle, Taco Bell y Olive Garden. Este cierre generalizado requiere que los consumidores planifiquen con anticipación sus compras y pagos.
Para quienes tengan operaciones críticas o pagos programados, se recomienda usar la banca digital o cajeros automáticos para evitar retrasos. Las actividades presenciales se reanudarán el viernes 28 de noviembre, día clave para aprovechar las promociones de Black Friday, por lo que planificar tus movimientos financieros puede ahorrar inconvenientes.
