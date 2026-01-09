Javier Méndez, voceado en Alianza, cerca de romper el mercado firmando por club campeón: "Oferta"

Javier Méndez es uno de los futbolistas que sonó para llegar a Alianza Lima en pleno mercado de pases 2026. Sin embargo, finalmente el club victoriano sorprendió concretando la incorporación del zaguero Mateo Antoni de Argentinos Jrs. Bajo ese contexto, el jugador de Peñarol acaba de recibir una propuesta formal de un equipo campeón.

Javier Méndez, voceado en Alianza Lima a punto de definir su futuro para 2026

Según la información que brindó el periodista argentino César Luis Merlo en sus redes sociales, Méndez podría dejar el 'Carbonero', ya que Colo Colo, varias veces campeón de Chile, apunta a sumarlo a sus filas de cara a la temporada 2026.

"Colo Colo tiene negociaciones avanzadas para fichar al defensor uruguayo Javier Méndez. Ya hay oferta formal por el futbolista de Peñarol y se busca llegar a un entendimiento para que sea el reemplazante de Alan Saldivia", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Javier Méndez a punto de fichar por Colo Colo de Chile/Foto: X

La campaña de Javier Méndez con Peñarol en el 2025

De prosperar su arribo al 'Cacique', el también pivote charrúa llegaría con una importante regularidad, ya que a lo largo del 2025, disputó 14 compromisos, considerando la Liga AUF Uruguaya, Copa AUF Uruguay, Supercopa y Copa Libertadores. Así también, anotó 2 goles.

El futbolista de 31 años ha realizado gran parte de su carrera profesional en Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil. Sería su quinta experiencia en otro país sudamericano, donde arribaría con buen ritmo futbolístico en defensa.

¿En cuánto se cotiza Javier Méndez?

Según el portal internacional Transfermarkt, Javier Méndez tiene una actual cotización de 450 mil euros en el mercado de pases. Cabe resaltar que, en su mejor momento con Peñarol alcanzó los 600 mil euros.