Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO: alineaciones, hora, canal y dónde ver Copa Libertadores

Llegó la hora de la verdad. Sporting Cristal y Carabobo se miden en un duelo titánico este miércoles 11 de marzo por el partido de vuelta de la Copa Libertadores 2026. El encuentro programado por Conmebol iniciará a partir de las 5:00 p. m. hora peruana / 6:00 p. m. en el horario de Venezuela y la transmisión la puedes seguir por ESPN y DISNEY+.

Esta vez, Matute será el escenario donde Sporting Cristal buscará la clasificación. Desde el club celeste confirmaron que habrá seguridad total para toda la hinchada que acudirá al Alejandro Villanueva de La Victoria, ello con el fin de que no vuelvan a ocurrir los lamentables hechos que pasaron en el Callao tras eliminar a 2 de Mayo.

El equipo rimense, que es dirigido por el técnico brasileño Paulo Autuori, parte con una ligera ventaja tras haber ganado el partido de ida por 1-0. Y, al ser un marcador corto, la llave no está del todo cerrada, por lo que Cristal debe hacer un partido correcto para firmar su pase a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026. De no conseguirlo, ya aseguró su presencia en la Sudamericana.

Cristal viene con el ánimo al tope tras el último triunfo en el torneo local. Como se sabe, vencieron en el Gallardo a Alianza Atlético y luego de ello quedaron concentrados totalmente en este partido de vuelta, el cual tienen como principal objetivo llegar lo más lejos posible.

¿Y cómo viene Carabobo? El equipo de Daniel Farías viene de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. El último fin de semana igualaron sin goles contra Caracas. Los venezolanos necesitan ganar por 1-0 para forzar a los penales o en su defecto imponerse por más tantos para clasificar directo. Una derrota los dejará fuera, pero con el consuelo de haber logrado un cupo a la Sudamericana.

Sporting Cristal vs Carabobo: alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Christofer Gonzales, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.

Sporting Cristal vs Carabobo: apuestas y pronóstico

APUESTAS CRISTAL EMPATE CARABOBO BETSSON 1.70 3.25 5.40 BETANO 1.78 3.55 5.50 1XBET 1.76 3.44 5.48 COOLBET 1.73 3.45 5.50 DORADOBET 1.78 3.50 5.50

Sporting Cristal vs Carabobo: hora del partido

Te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Carabobo:

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7:00 p. m.

México: 4:00 p. m.

Estados Unidos: 5:00 p. m. (Miami y Nueva York) y 7:00 p. m. (Los Ángeles)

España: 11:00 p. m.

Sporting Cristal vs Carabobo: canal y dónde ver

ESPN será el encargado de transmitir el enfrentamiento entre Sporting Cristal vs Carabobo. También está la opción de verlo EN VIVO ONLINE desde cualquier dispositivo. Solo debes contar con la suscripción a Disney Plus.

Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Carabobo