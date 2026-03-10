Butrón no se guardó nada y envió picante indirecta a Universitario: "Se la pasaron reclamado"

Alianza Lima consiguió una importante victoria frente a Melgar que lo coloca primero en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras el encuentro, que terminó 3-1 a favor de los íntimos, Juan Reynoso tuvo un gesto hacia la hinchada blanquiazul, que empezó a abuchearlo; ante ello, el ‘Cabezón’ no dudó en recordar sus títulos nacionales. Tras esto, se conoció que Alianza iba a presentar un reclamo ante la Comisión Disciplinaria por lo sucedido.

En este contexto, vía redes sociales, Leao Butrón soltó una picante indirecta a Universitario de Deportes, esto tras responderle al periodista Elejalder Godos, quien también opinó sobre el tema.

“Alianza Lima está en su derecho de reclamar lo que desee. ¿Es el camino o una estrategia para campeonar? ¿Esto le hace bien a la Liga 1? Así no avanza Perú”, escribió Godos vía X.

Ante esta situación, el exportero íntimo no dudó en responderle. "Ya pues mi querido tío, dicen que esto dejaría un precedente, pero ¿qué precedente? Que yo recuerde esto lo empezó otro equipo grabando detalles de los partidos del papá Alianza y, no solo cuando los enfrentó, también cuando jugó contra otros equipos se la pasaron reclamado!", fue la respuesta de Butrón. Estas palabras fueron tomadas como una indirecta hacia la ‘U’.

Leao Butrón le respondió al periodista Godos. Foto: X

Alianza Lima presentará reclamo por gestos de Juan Reynoso

De acuerdo a información proporcionada por el periodista Gerson Cuba, señaló que la directiva de Alianza ya tiene listo un reclamo para presentar ante la Comisión Disciplinaria de la FPF por las acciones del técnico.

“Alianza Lima enviará hoy un reclamo a la Comisión de Disciplina por los gestos realizados ayer por el DT de Melgar, Juan Reynoso, hacia los hinchas luego del encuentro. El club íntimo considera que estos actos representan una incitación a la violencia”, escribió vía X.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima deberá viajar para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. El partido está programado para este 14 de marzo a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana).