Erick Delgado lapidó a extranjero de Alianza y pone por encima a ex 'U': "No está a la altura"

Quién debería defender los tres palos de Alianza Lima se ha convertido en un tema de debate tras las recientes jornadas de la Liga 1, pues Alejandro Duarte ha empezado a tomar protagonismo tras la lesión de Guillermo Viscarra, quien se encuentra en la etapa final de su recuperación.

En este contexto, durante la transmisión del programa ‘Primer Toque’, Erick Delgado dio su punto de vista sobre quién debería quedarse con el puesto en el esquema de Pablo Guede, recordando la situación que se vivió en Universitario de Deportes, cuando Diego Romero atajó durante la ausencia de Sebastián Britos.

Erick Delgado comparó a Viscarra y Britos

En la conversación, Delgado comparó al boliviano con el uruguayo, señalando que Viscarra no está a la altura de Britos.

"Quiero que quede claro para no contradecirme, porque alguien me comentó que me estaba contradiciendo. El año antepasado, cuando Britos se lesionó y volvió, yo dije que lo correcto era que le devolvieran la titularidad, y Fossati lo hizo", empezó diciendo el ex Sporting Cristal.

"Sin embargo, hoy me parece que en esta situación, y esto es un gusto a título personal, para mí Viscarra no está a la altura de Britos. Yo creo que Britos era más sólido que Viscarra en su momento. Ojo, no voy a decir que Viscarra hizo un mal año, no diría eso, pero simplemente no es de mi gusto personal. Al final, eso es algo que el técnico también debe evaluar", fueron las palabras de Delgado.

Guillermo Viscarra dejará Alianza Lima por fecha FIFA

Cabe señalar que Pablo Guede confirmó que Guillermo 'Billy' Viscarra se ausentará antes de tiempo de los entrenamientos de Alianza Lima para incorporarse a su selección, aunque aún no sea el periodo oficial de la Fecha FIFA.

"Viscarra se estaba recuperando recién. Solo tuvo un 'ratito' de entrenamiento conmigo. Tuvimos la solicitud de la Federación Boliviana, de si podía ir antes de la Fecha FIFA, y él quería ir también. Por lo tanto, lo dejamos ir porque es una ilusión tremenda defender a su país", explicó en conversación con L1 Max.