¿Se va? Universitario tuvo tensa reunión con Javier Rabanal por malos resultados: "No ha gustado"

Universitario de Deportes ha recibido grandes cuestionamientos por su bajo rendimiento en la Liga 1 2026. Los cremas siguen expectantes en la disputa por el liderato, pero se han dejado puntos importantes como en la derrota ante Los Chankas. Precisamente, se reveló que la directiva se reunió con Javier Rabanal tras la caída en Andahuaylas.

Universitario tuvo tensa reunión con Javier Rabanal por malos resultados

En el programa ‘Doble Punta’, el periodista Vladimir Vicentelo reveló que luego de la derrota en la última fecha, la delegación de Universitario comandada por Álvaro Barco y Franco Velazco sostuvo una fugaz reunión de emergencia con el DT Javier Rabanal. Esto con la finalidad de tomar acciones tras los malos resultados.

De hecho, según indicó el hombre de prensa, en la interna de la ‘U’ no ha gustado para nada el mal momento del equipo, pero sobre todo el mal rendimiento que han mostrado en los últimos partidos, incluyendo en las victorias conseguidas.

Video: Doble Punta

"Hubo una reunión rápida, express en el vestuario de Universitario acabando el partido para ajustar algunas tuercas tras la derrota ante Los Chankas. Fue rápido. Hay una reunión pendiente en Lima previa a la primera práctica, porque no ha gustado ni el resultado y menos la forma en que Universitario se ha presentado en los últimos encuentro”, reveló el comunicador.

Sin embargo, Vladimir Vicentelo también aseguró que no existen más detalles de los temas abordados en la reunión, pero si se confirmó que previo al primer entrenamiento en su regreso a Lima se volverían a hablar sobre lo sucedido.



"Lo que supimos es que posterior a la conferencia, hubo una rápida reunión entre Rabanal y los dirigentes. No hay detalles de lo que se dijo, pero sí que hubo un punto suspensivo con respecto a la continuidad de la misma reunión", acotó.

Los resultados de Javier Rabanal con Universitario

En este inicio de la temporada, Javier Rabanal ha logrado un irregular desempeño en el banquillo crema. Si bien marchan en el cuarto lugar del Torneo Apertura, su equipo ha recibido 7 goles en contra en seis partidos, además, no han logrado encadenar dos victorias consecutivas y sin poder ganar de visita.

Hasta el momento, el estratega español suma 3 victorias, 2 empates y 1 derrota al mando de la ‘U’. Un desempeño que ha generado grandes críticas en los hinchas.