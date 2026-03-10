ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en EE. UU.: podrían ser reclutados por guerra con Irán pese a no ser ciudadanos

Estados Unidos enfrenta una escalada bélica tras los ataques en Irán, y la preocupación no se limita a los ciudadanos. Inmigrantes de entre 18 y 25 años podrían estar sujetos a registro militar obligatorio, pese a no contar con ciudadanía, aumentando el miedo entre familias y jóvenes.

El registro en el Sistema de Servicio Selectivo es obligatorio para la mayoría de los hombres, incluyendo extranjeros indocumentados, y podría implicar su reclutamiento si se declara una emergencia nacional o conflicto armado de gran escala.

Registro obligatorio para inmigrantes

Todos los hombres en Estados Unidos, incluidos los inmigrantes, deben registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo al cumplir 18 años. Esto incluye a quienes no poseen residencia legal, con algunas excepciones para estudiantes o visitantes temporales.

Inmigrantes en EE. UU. corren riesgo de ser reclutados por guerra con Irán.

El incumplimiento puede traer consecuencias legales graves, y los expertos advierten que en caso de escasez de personal, el gobierno podría reactivar el servicio militar obligatorio. Esto genera alarma en comunidades inmigrantes que temen por la seguridad de sus hijos.

Preocupación familiar y riesgo ante la guerra

Las familias inmigrantes muestran miedo ante la posibilidad de que sus hijos sean reclutados, incluso sin ciudadanía, mientras la tensión con Irán continúa aumentando. El registro no garantiza inmunidad frente a un conflicto militar.

Con cientos de víctimas ya reportadas en el conflicto y amenazas de una guerra prolongada, la incertidumbre crece. Los expertos recomiendan estar informados sobre las obligaciones legales y los posibles escenarios de emergencia nacional.

Quiénes podrían evitar el reclutamiento

Aunque todos los hombres de entre 18 y 25 años deben registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo, existen ciertas exenciones legales que permiten evitar el reclutamiento en caso de una guerra como la de Irán. Entre los que podrían estar exentos se encuentran hombres con visas de estudiante, turista o diplomáticas, quienes ya se encuentran en servicio activo, así como clérigos y estudiantes que se preparan para el ministerio. También se consideran exentos los hijos únicos o sobrevivientes en familias donde sería crítico perder más de un miembro.

Sin embargo, estas exenciones no eliminan la obligación de registrarse. Incluso aquellos que califican para evitar ser llamados a filas deben aparecer en los registros del gobierno, porque en una emergencia nacional, el presidente y el Congreso podrían restablecer el servicio militar obligatorio. Esto significa que, aunque haya límites, la posibilidad de reclutamiento sigue siendo un riesgo real para jóvenes inmigrantes y ciudadanos, generando preocupación entre las familias.