Sinuano Día de HOY, martes 10 de marzo, EN VIVO: sigue el sorteo, resultados y números ganadores

El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos más populares en Colombia y HOY, martes 10 de marzo ofrece nuevas oportunidades para premiar a los afortunados participantes. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá seguir la transmisión EN VIVO y conocer los resultados. ¡Mucha suerte!

Resultado del Sorteo Sinuano Día y Noche HOY, martes 10 de marzo, EN VIVO 09:05 Bienvenidos a la transmisión en vivo Este martes 10 de marzo se realiza un nuevo sorteo Sinuano Día y Noche. Consulta aquí los resultados y números ganadores, conoce a qué hora se juega y verifica tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano Día y Noche se realiza todos los días y cuenta con dos ediciones. La primera, Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que la segunda edición, Sinuano Noche, se realiza a las 10:30 p. m.. Sin embargo, los domingos y días festivos el horario del sorteo nocturno se adelanta y se lleva a cabo a las 8:30 p. m.

El sorteo Sinuano ofrece un diverso plan de premios a sus jugadores.

¿Cómo jugar el sorteo Sinuano?

El Sinuano Día y Noche es un popular juego de azar en el que los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999. Si el número elegido coincide con el resultado ganador del sorteo en el orden exacto, el jugador obtiene el premio correspondiente según el tipo de apuesta realizada.

¿Dónde comprar mi boleto para jugar el Sinuano?

Puedes comprar tu boleto para jugar el Sinuano Día y Noche en puntos de venta autorizados de chance ubicados en diferentes ciudades de Colombia, especialmente en locales de la red SuperGiros. También es posible adquirir tu apuesta en algunos portales oficiales en línea o a través de vendedores autorizados.