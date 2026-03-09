Sinuano Día HOY, lunes 9 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

El Sinuano Día y Noche de HOY, 9 de marzo, llega con un nueva edición EN VIVO que podrás consultar a través de esta nota de Líbero. AQUÍ encontrarás los resultados y números ganadores de la jugada. ¿Serás uno de los afortunados ganadores?

Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 10:02 Bienvenidos Este lunes 9 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día, se realiza a las 2:30 p.m. incluyendo los festivos, y Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.

Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Cómo jugar el Sinuano?

Los jugadores pueden optar por varias modalidades de juego, incluyendo la posibilidad de apostar por las tres primeras o las tres últimas cifras del número ganador.

¿Dónde jugar el Sinuano?

El chance del Sinuano se puede jugar en puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A. y también en línea a través de la página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos de azar que estén autorizados.