0
Alianza Lima vs Melgar

Sinuano Día HOY, lunes 9 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

Revisa AQUÍ los resultados del sorteo Sinuano de HOY, lunes 9 de marzo EN VIVO y verifica si has sido uno de los afortunados ganadores. ¡Mucha suerte!

Daniela Alvarado
Sinuano Día y Noche de HOY, 9 de marzo en vivo: resultados
Sinuano Día y Noche de HOY, 9 de marzo en vivo: resultados | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
El Sinuano Día y Noche de HOY, 9 de marzo, llega con un nueva edición EN VIVO que podrás consultar a través de esta nota de Líbero. AQUÍ encontrarás los resultados y números ganadores de la jugada. ¿Serás uno de los afortunados ganadores?

Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche del domingo 8 de marzo.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 9 de marzo: sigue EN VIVO el último sorteo

11:56
9/3/2026

Plan de premios del sorteo Sinuano

10:02
9/3/2026

Bienvenidos

Este lunes 9 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día, se realiza a las 2:30 p.m. incluyendo los festivos, y Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Cómo jugar el Sinuano?

Los jugadores pueden optar por varias modalidades de juego, incluyendo la posibilidad de apostar por las tres primeras o las tres últimas cifras del número ganador.

¿Dónde jugar el Sinuano?

El chance del Sinuano se puede jugar en puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A. y también en línea a través de la página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos de azar que estén autorizados.

