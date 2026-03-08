0
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Resultados de La Tinka de HOY, domingo 8 de marzo: números ganadores y pozo millonario del sorteo

La Tinka juega HOY, domingo 8 de marzo EN VIVO y AQUÍ podrás verificar si tuviste suerte con la combinación ganadora de la noche.

Daniela Alvarado
La Tinka
La Tinka
La Tinka llega HOY, domingo 8 de marzo, en una nueva emisión EN VIVO que podrás revisar desde AQUÍ en Líbero. No te pierdas los resultados oficiales, número ganadores de la noche, pozo millonario y más sobre el sorteo que podría convertirte en el nuevo afortunado.

La Tinka del miércoles 4 de marzo: ¡lo último sobre la lotería!

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del miércoles 4 de marzo: estos fueron los números ganadores

¿A qué hora sale La Tinka EN VIVO?

Los sorteos en vivo se emiten todos los miércoles y domingo a las 10:50pm a través de la señal de América Televisión y la app América tvGO.

¿Dónde comprar La Tinka?

Tienes la opción de adquirir tu jugada en www.latinka.com.pe o en puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

El juego de La Tinka tiene un costo de solo S/ 5 por cada cartilla, lo que permite que los ciudadanos de todos lados puedan comprar su boleto

  • Marcar 6 números: S/.5 soles (jugada simple).
  • Marcar 7 números: S/.35 soles (jugada múltiple).
  • Marcar 8 números: S/.140 soles.
  • Marcar 10 números: S/.1,050 soles.
  • Marcar 12 números: S/.4,620 soles.
  • Marcar 15 números: S/.25,025 soles.

¿Cómo crear cuenta de La Tinka?

  • Entra a la página oficial de La Tinka desde tu navegador.
  • Haz clic en la opción "Registrarse" o "Crear cuenta" en la parte superior de la página.
  • Completa los campos con tus datos personales como nombre, dirección de correo electrónico y DNI.
  • Lee y acepta los términos del servicio para completar tu registro.
Daniela Alvarado
Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

