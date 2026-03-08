Resultados de La Tinka de HOY, domingo 8 de marzo: números ganadores y pozo millonario del sorteo

La Tinka llega HOY, domingo 8 de marzo, en una nueva emisión EN VIVO que podrás revisar desde AQUÍ en Líbero. No te pierdas los resultados oficiales, número ganadores de la noche, pozo millonario y más sobre el sorteo que podría convertirte en el nuevo afortunado.

¿A qué hora sale La Tinka EN VIVO?

Los sorteos en vivo se emiten todos los miércoles y domingo a las 10:50pm a través de la señal de América Televisión y la app América tvGO.

¿Dónde comprar La Tinka?

Tienes la opción de adquirir tu jugada en www.latinka.com.pe o en puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

El juego de La Tinka tiene un costo de solo S/ 5 por cada cartilla, lo que permite que los ciudadanos de todos lados puedan comprar su boleto

Marcar 6 números: S/.5 soles (jugada simple).

Marcar 7 números: S/.35 soles (jugada múltiple).

Marcar 8 números: S/.140 soles.

Marcar 10 números: S/.1,050 soles.

Marcar 12 números: S/.4,620 soles.

Marcar 15 números: S/.25,025 soles.

¿Cómo crear cuenta de La Tinka?