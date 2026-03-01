- Hoy:
La Tinka de HOY, domingo 1 de marzo: resultados y pozo millonario del último sorteo
Revisa AQUÍ los últimos resultados de La Tinka de HOY, domingo 1 de marzo. Te compartimos los números ganadores y mucho más sobre el sorteo.
La Tinka llega EN VIVO HOY, 1 de marzo en una nueva edición que podría convertirte en el nuevo afortunado del Perú. ¿Lograrás obtener el Pozo Millonario? No te pierdas los resultados y números ganadores del último juego que se emitirá este fin de semana.
¿Dónde comprar La Tinka?
Puedes adquirir la jugada en www.latinka.com.pe o en los puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.
Premios de La Tinka
Sorteo de La Tinka tiene extenso plan de premios / FOTO: La Tinka
¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?
El sorteo se puede adquirir a solo 5 soles por cartilla, por lo que se hace accesible al bolsillo de todo aquel que quiera poner sobre la mesa su suerte.
- Marcar 6 números: S/.5 soles (jugada simple).
- Marcar 7 números: S/.35 soles (jugada múltiple).
- Marcar 8 números: S/.140 soles.
- Marcar 10 números: S/.1,050 soles.
- Marcar 12 números: S/.4,620 soles.
- Marcar 15 números: S/.25,025 soles.
¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?
Es importante tener en cuenta que puede participar todos los días de la semana. Sin embargo, en el caso de los miércoles y domingos, será solo hasta las 9:45 de la noche.
¿Dónde ver los sorteos de La Tinka EN VIVO?
Los juegos se realizan los días miércoles y domingo a partir de las 22:50pm y puedes revisarlos EN VIVO a través de la señal de América Televisión y la app América tvGO.
