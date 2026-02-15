0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de la Liga 1

Resultados de La Tinka de HOY, domingo 15 de febrero: números ganadores del sorteo y pozo millonario

No te pierdas la jugada ganadora de La Tinka este fin de semana. AQUÍ te dejaremos los últimos resultados que saldrán en la edición.

Daniela Alvarado
La Tinka: revisa los resultados del sorteo de HOY
La Tinka: revisa los resultados del sorteo de HOY | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

El sorteo de La Tinka de HOY, domingo 15 de febrero, llega con un nuevo pozo millonario que podría convertirte en el afortunado ganador de la noche. No te pierdas los resultados y números ganadores que saldrán con las bolillas este fin de semana.

Descubre la jugada ganadora, la boliyapa y los premios extra de la lotería más famosa de Perú.

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del miércoles 11 de febrero 2026: números ganadores del sorteo

Pozo millonario para HOY, 15 de febrero

Para el domingo 15 de febrero de 2026, el Pozo Millonario acumulado ha llegado al monto de S/ 6'005,745. ¿Habrá algún suertudo en esta emisión?

Últimos resultados de La Tinka

La jugada ganadora del pasado miércoles 11 de febrero tuvo como combinación los siguientes números: 23, 44, 11, 15, 5, 34. En esta jornada no reventó el Pozo Millonario.

¿A qué hora sale La Tinka EN VIVO?

Los juegos se emiten los días miércoles y domingo a las 22:50pm a través de la señal de América Televisión y también puedes visualizar en vivo por la aplicación de América tvGO.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

Para adquirir un boleto de La Tinka solo será necesario invertir 5 soles por opción. Si quieres tener mayores oportunidades, puedes comprar más de una cartilla y seguir participando.

¿Dónde comprar La Tinka?

Las cartillas de La Tinka se pueden comprar vía www.latinka.com.pe o en puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Resultado Sinuano Día y Noche del sábado 14 de febrero: qué jugó y números ganadores del último sorteo

  2. RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 14 de febrero: NÚMEROS GANADORES y premio mayor del último sorteo

  3. Lotería de Boyacá del sábado 14 de febrero: resultados y ganadores del ÚLTIMO SORTEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano