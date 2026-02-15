Resultados de La Tinka de HOY, domingo 15 de febrero: números ganadores del sorteo y pozo millonario

El sorteo de La Tinka de HOY, domingo 15 de febrero, llega con un nuevo pozo millonario que podría convertirte en el afortunado ganador de la noche. No te pierdas los resultados y números ganadores que saldrán con las bolillas este fin de semana.

Pozo millonario para HOY, 15 de febrero

Para el domingo 15 de febrero de 2026, el Pozo Millonario acumulado ha llegado al monto de S/ 6'005,745. ¿Habrá algún suertudo en esta emisión?

Últimos resultados de La Tinka

La jugada ganadora del pasado miércoles 11 de febrero tuvo como combinación los siguientes números: 23, 44, 11, 15, 5, 34. En esta jornada no reventó el Pozo Millonario.

¿A qué hora sale La Tinka EN VIVO?

Los juegos se emiten los días miércoles y domingo a las 22:50pm a través de la señal de América Televisión y también puedes visualizar en vivo por la aplicación de América tvGO.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

Para adquirir un boleto de La Tinka solo será necesario invertir 5 soles por opción. Si quieres tener mayores oportunidades, puedes comprar más de una cartilla y seguir participando.

¿Dónde comprar La Tinka?

Las cartillas de La Tinka se pueden comprar vía www.latinka.com.pe o en puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.