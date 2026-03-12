¡No es Matute! Sporting Cristal y el estadio donde puede jugar fase de grupos de Copa Libertadores

En las últimas horas, se reportó que supuestos hinchas de Sporting Cristal realizaron pintas y ciertos daños en los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva - Matute, en medio de lo que fue el duelo ante Carabobo por Copa Libertadores 2026. Dado este panorama, se abre la posibilidad de que Alianza Lima no preste nuevamente el recinto deportivo a los celestes, por lo que se abre una nueva posibilidad para definir el escenario.

Como se conoce, Sporting Cristal fue local en Matute para el duelo de vuelta por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante el conjunto venezolano. Si bien todo terminó en fiesta por la clasificación de los ‘rimenses‘ a la etapa de grupos del magno torneo Conmebol, las redes sociales han difundido imágenes de ciertos incidentes en las afueras de Matute que ahora están sujetas de investigación.

Sporting Cristal clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en Matute. Foto: Carlos Félix / URPI-LR.

Sporting Cristal y el nuevo estadio donde puede jugar la Copa Libertadores 2026

Según informó el periodista Gustavo Peralta, estos hechos vividos en La Victoria conllevan a que Alianza Lima analice seriamente si prestar Matute a Sporting Cristal. En caso ser radicales y tomar severas medidas, los celestes tomarán la segunda opción que tenían en carpeta como es el Estadio Mansiche de Trujillo.

En palabras del comunicador, durante el programa “Modo Fútbol“, el club ‘bajopontino‘ ya había tenido conversaciones con las autoridades de Trujillo para alquilar el recinto deportivo, pero que finalmente todo quedó en stand by por la aprobación de Alianza en usar el campo de Matute. De haber modificaciones, los celestes tendrán que trasladarse al norte del país para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

“Cristal va a tener que ser local en Trujillo. Que era la segunda opción si no les daban Matute. Incluso ya habían hablado con la gente de Trujillo y habían separado hace poco. Eso es verdad“, informó el mencionado periodista.

Estadio Mansiche toma fuerza como escenario de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026. Foto: IPD.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 18.00 hora peruana (23.00 horas GMT) con la transmisión de ESPN, DSports, Disney Plus y DGO.