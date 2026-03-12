Sinuano Día de HOY, jueves 12 de marzo EN VIVO: sigue el último sorteo, resultado y números ganadores

Este jueves 12 de marzo tienes una nueva oportunidad para tentar a la suerte con el Sinuano Día y Sinuano Noche, dos sorteos diarios que emocionan a miles de jugadores en Colombia. Elige tu número ganador y participa en cada edición, AQUÍ podrás acceder a los resultados EN VIVO y números que caerán.

Sinuano Día y Noche en vivo resultados de HOY, jueves 12 de marzo 2026 09:57 Bienvenidos Este jueves 12 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se sortea a las 10.30 p. m., mientras que en domingos o feriados, esta última edición se realiza a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

¿Qué es la Quinta en el sorteo Sinuano?

La Quinta es una de las modalidades de apuesta disponibles y consiste en elegir cinco números de tres cifras en un solo boleto. Esta opción permite participar simultáneamente con varias combinaciones, aumentando las probabilidades de acierto en comparación con una apuesta simple.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano se juega eligiendo un número de tres cifras, desde el 000 hasta el 999, que el participante apuesta antes del sorteo. El jugador puede comprar su boleto en puntos de venta autorizados y decidir si participa en la edición de Día, Noche, o en ambos sorteos.