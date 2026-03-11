- Hoy:
Sorteo de Copa Libertadores 2026 con Universitario, Cristal y Cusco: cuándo es, horario y dónde ver
Revisa la fecha y hora en que se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC son los representantes del Perú.
Con Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC como los representantes del fútbol peruano, la fase de grupos de la Copa Libertadores está a días de iniciar. Serán 32 equipos que estarán expectantes por conocer el camino que deberán recorrer para conquistar la ‘Gloria Eterna’. En esta ocasión, el tricampeón de la Liga 1 ocupará el segundo bombo.
¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se realizará el jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay.
¿A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?
En Perú, Colombia y Ecuador, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se realizará a las 18.00 horas. Revisa los horarios por país.
- México: 18.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 19.00 horas
- Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 20.00 horas
- España: 00.00 horas (día siguiente)
¿Dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?
En Perú y América Latina, la transmisión de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 estará a cargo de ESPN y Disney Plus (por streaming).
Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026: Bombos
BOMBO 1
- Flamengo
- Palmeiras
- Boca Juniors
- Peñarol
- Nacional
- Liga de Quito
- Fluminense
- Independiente del Valle
BOMBO 2
- Libertad
- Estudiantes de La Plata
- Cerro Porteño
- Lanús
- Corinthians
- Bolívar
- Cruzeiro
- Universitario
BOMBO 3
- Junior
- U. Católica
- Rosario Central
- Independiente Santa Fe
- Always Ready
- Coquimbo Unido
- D. La Guaira
- Cusco FC
BOMBO 4
- Univ. Central
- Platense
- Ind. Rivadavia
- Mirassol
- Barcelona SC
- Ganador O’Higgins/Tolima
- Sporting Cristal/Carabobo
- Ganador DIM/Juventud
¿Cómo se juega la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?
Los 32 equipos serán divididos en ocho grupos de cuatro clubes. Los dos mejores de cada grupo clasificarán a los octavos de final de la Copa Libertadores. El tercero participará el repechaje de la Copa Sudamericana.
