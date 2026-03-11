Sorteo de Copa Libertadores 2026 con Universitario, Cristal y Cusco: cuándo es, horario y dónde ver

Con Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC como los representantes del fútbol peruano, la fase de grupos de la Copa Libertadores está a días de iniciar. Serán 32 equipos que estarán expectantes por conocer el camino que deberán recorrer para conquistar la ‘Gloria Eterna’. En esta ocasión, el tricampeón de la Liga 1 ocupará el segundo bombo.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se realizará el jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay.

¿A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

En Perú, Colombia y Ecuador, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se realizará a las 18.00 horas. Revisa los horarios por país.

México: 18.00 horas

Bolivia y Venezuela: 19.00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 20.00 horas

España: 00.00 horas (día siguiente)

¿Dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

En Perú y América Latina, la transmisión de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 estará a cargo de ESPN y Disney Plus (por streaming).

Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026: Bombos

BOMBO 1

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

BOMBO 2

Libertad

Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

BOMBO 3

Junior

U. Católica

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo Unido

D. La Guaira

Cusco FC

BOMBO 4

Univ. Central

Platense

Ind. Rivadavia

Mirassol

Barcelona SC

Ganador O’Higgins/Tolima

Sporting Cristal/Carabobo

Ganador DIM/Juventud

¿Cómo se juega la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Los 32 equipos serán divididos en ocho grupos de cuatro clubes. Los dos mejores de cada grupo clasificarán a los octavos de final de la Copa Libertadores. El tercero participará el repechaje de la Copa Sudamericana.