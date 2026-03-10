Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 11 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 11 de marzo

Agenda completa de los partidos en vivo que se disputará este miércoles 11 de marzo. Tenemos programación de Champions League y Libertadores.

Programación de partidos en vivo para este miércoles 11 de marzo
Este miércoles 11 de marzo tenemos una gran programación de los principales partidos en vivo. En Europa continúa jugándose la ida de los octavos de final de la Champions League, mientras tanto, en Sudamérica se juegan los enfrentamientos de vuelta de la Copa Libertadores. Consulta aquí los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Bayer Leverkusen vs ArsenalESPN, Disney+
15:00Real Madrid vs Manchester CityESPN, Disney+
15:00PSG vs ChelseaESPN2, Disney+
15:00Bodø / Glimt vs Sporting CPDisney+, ESPN5

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Sporting Cristal vs CaraboboESPN2, Disney+
19:30Deportes Tolima vs O'HigginsESPN, Disney+

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Argentinos Juniors vs Rosario CentralFanatiz, TNT Sports
15:30Banfield vs Gimnasia La PlataTyC Sports, Fanatiz
17:45Boca Juniors vs San LorenzoDisney+, Fanatiz
20:00Ind. Rivadavia vs Barracas CentralTyC Sports, Fanatiz
20:00Atlético Tucumán vs AldosiviDisney+, Fanatiz

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Nashville SC vs Inter MiamiDisney+
20:30LA Galaxy vs Mount Pleasant AcademyDisney+
22:30San Diego vs TolucaDisney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Atlético Mineiro vs InternacionalFanatiz, SporTV
18:00Bahia vs VitóriaFanatiz, Premiere
19:30Flamengo vs CruzeiroYouTube, Globo, Premiere
19:30Corinthians vs CoritibaFanatiz, Globo, Premiere

Partidos de hoy en Copa Libertadores Sub-20

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Olimpia Sub-20 vs Palmeiras Sub-20DIRECTV Sports, DGO
19:00Sporting Cristal Sub-20 vs U. CatolicaDIRECTV Sports, DGO

Horario de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.

