Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 11 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Agenda completa de los partidos en vivo que se disputará este miércoles 11 de marzo. Tenemos programación de Champions League y Libertadores.
Este miércoles 11 de marzo tenemos una gran programación de los principales partidos en vivo. En Europa continúa jugándose la ida de los octavos de final de la Champions League, mientras tanto, en Sudamérica se juegan los enfrentamientos de vuelta de la Copa Libertadores. Consulta aquí los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Bayer Leverkusen vs Arsenal
|ESPN, Disney+
|15:00
|Real Madrid vs Manchester City
|ESPN, Disney+
|15:00
|PSG vs Chelsea
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Bodø / Glimt vs Sporting CP
|Disney+, ESPN5
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Sporting Cristal vs Carabobo
|ESPN2, Disney+
|19:30
|Deportes Tolima vs O'Higgins
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Argentinos Juniors vs Rosario Central
|Fanatiz, TNT Sports
|15:30
|Banfield vs Gimnasia La Plata
|TyC Sports, Fanatiz
|17:45
|Boca Juniors vs San Lorenzo
|Disney+, Fanatiz
|20:00
|Ind. Rivadavia vs Barracas Central
|TyC Sports, Fanatiz
|20:00
|Atlético Tucumán vs Aldosivi
|Disney+, Fanatiz
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Nashville SC vs Inter Miami
|Disney+
|20:30
|LA Galaxy vs Mount Pleasant Academy
|Disney+
|22:30
|San Diego vs Toluca
|Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Atlético Mineiro vs Internacional
|Fanatiz, SporTV
|18:00
|Bahia vs Vitória
|Fanatiz, Premiere
|19:30
|Flamengo vs Cruzeiro
|YouTube, Globo, Premiere
|19:30
|Corinthians vs Coritiba
|Fanatiz, Globo, Premiere
Partidos de hoy en Copa Libertadores Sub-20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Olimpia Sub-20 vs Palmeiras Sub-20
|DIRECTV Sports, DGO
|19:00
|Sporting Cristal Sub-20 vs U. Catolica
|DIRECTV Sports, DGO
Horario de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.
