Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 11 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Este miércoles 11 de marzo tenemos una gran programación de los principales partidos en vivo. En Europa continúa jugándose la ida de los octavos de final de la Champions League, mientras tanto, en Sudamérica se juegan los enfrentamientos de vuelta de la Copa Libertadores. Consulta aquí los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Bayer Leverkusen vs Arsenal ESPN, Disney+ 15:00 Real Madrid vs Manchester City ESPN, Disney+ 15:00 PSG vs Chelsea ESPN2, Disney+ 15:00 Bodø / Glimt vs Sporting CP Disney+, ESPN5

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Sporting Cristal vs Carabobo ESPN2, Disney+ 19:30 Deportes Tolima vs O'Higgins ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 15:30 Argentinos Juniors vs Rosario Central Fanatiz, TNT Sports 15:30 Banfield vs Gimnasia La Plata TyC Sports, Fanatiz 17:45 Boca Juniors vs San Lorenzo Disney+, Fanatiz 20:00 Ind. Rivadavia vs Barracas Central TyC Sports, Fanatiz 20:00 Atlético Tucumán vs Aldosivi Disney+, Fanatiz

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIO PARTIDOS TV 18:30 Nashville SC vs Inter Miami Disney+ 20:30 LA Galaxy vs Mount Pleasant Academy Disney+ 22:30 San Diego vs Toluca Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Atlético Mineiro vs Internacional Fanatiz, SporTV 18:00 Bahia vs Vitória Fanatiz, Premiere 19:30 Flamengo vs Cruzeiro YouTube, Globo, Premiere 19:30 Corinthians vs Coritiba Fanatiz, Globo, Premiere

Partidos de hoy en Copa Libertadores Sub-20

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Olimpia Sub-20 vs Palmeiras Sub-20 DIRECTV Sports, DGO 19:00 Sporting Cristal Sub-20 vs U. Catolica DIRECTV Sports, DGO

Horario de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.