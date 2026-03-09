0
Botafogo vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2026: ¿A qué hora juegan y en qué canal ver?

Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido Botafogo vs Barcelona SC por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Diego Medina
Botafogo y Barcelona SC juegan por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.
Botafogo y Barcelona SC juegan por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
Momento de ver un partidazo entre Botafogo vs Barcelona SC por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Ambos elencos igualaron 1-1 en la ida, por lo que ahora restan 90 minutos claves en busca del pase a la fase de grupos del magno torneo de Conmebol.

¿Cuándo juega Botafogo vs Barcelona SC?

El partido entre Botafogo vs Barcelona SC por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el martes 10 de marzo en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Ambos elencos tienen la misión de acceder a la siguiente instancia, por lo que millones de hinchas no se perderán este encuentro.

¿A qué hora juega Botafogo vs Barcelona SC?

Este cotejo internacional entre Botafogo vs Barcelona SC inicia a partir de las 19.30 hora peruana (00.30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 18.30 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 19.30 horas
  • Venezuela, Bolivia: 20.30 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 21.30 horas
  • España: 01.30 horas (miércoles 11 de marzo)

¿Dónde ver Botafogo vs Barcelona SC?

La transmisión del partido entre Botafogo vs Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en las apps de Disney Plus y DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Botafogo vs Barcelona SC

Botafogo anuncia su partido ante Barcelona SC por Copa Libertadores 2026.

Canales de transmisión para ver Botafogo vs Barcelona SC

  • Argentina: Telefe, FOX Sports, Disney+ Premium, mitelefe
  • Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+
  • Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play
  • México: ESPN 3, Disney+
  • España: LaLiga+ Spain
  • Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

