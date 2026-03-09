¡Importante aviso! En estos meses, se ha confirmado que los agentes de inmigración en el Norte de California, en Estados Unidos, han detenido a cerca de cinco veces más individuos sin antecedentes penales evidentes en comparación con el total del año anterior.

Esta información se dio como parte de un análisis de datos federales, llevado a cabo por Bay Area News Group. Con ello, se ha evidenciado un notable incremento en los arrestos. ¿Qué deben tomar en cuenta los extranjeros?

Inmigrantes sin antecedentes en EE. UU.: aumentan arrestos y operativos de ICE en este estado

‘The Press Democrat’ y otros portales internacionales han señalado que los funcionarios de la administración de Trump aseguraron que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se están enfocando en los “peores de los peores” entre los inmigrantes indocumentados.

No obstante, resaltaron que la ley federal obliga a deportar a cualquier persona, sin importar sus antecedentes penales. Esta postura ha generado preocupación entre defensores de los inmigrantes, quienes señalan que el aumento en las detenciones de individuos sin antecedentes delictivos ha ido creando más miedo en las familias migrantes de Norte de California.

La inquietud creció cuando se reportó que un niño sordo de seis años, Joseph Rodríguez, fue detenido junto a su madre y su hermano menor durante lo que se creía era una visita rutinaria a una oficina de ICE en San Francisco.

Según los últimos reportes del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, se conoció que, entre enero y septiembre de 2025, ICE llevó a cabo 1.514 arrestos por infracciones migratorias en el Norte de California.

¿Cuáles fueron los reportes sobre los arrestos de inmigrantes pese a no tener antecedentes penales?

Cabe precisar que, según información de la Universidad de California y 'The Press Democrat', en los primeros tres trimestres del año pasado, los arrestos realizados por el ICE alcanzaron un total de 4.281, lo que casi duplica la cifra de 271 arrestos registrados en todo 2024 bajo la administración de Biden.

Este preocupante incremento en las detenciones refleja un cambio significativo en las políticas de inmigración y control fronterizo.