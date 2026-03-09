ALERTA MÁXIMA en Walmart de New Hartford: sujeto armado con un BATE siembra el terror y víctima saca un CUCHILLO para defenderse

Un incidente alarmante sacudió el Walmart ubicado en New Hartford, Nueva York, cuando un hombre adulto amenazó a otra persona con un bate de béisbol dentro de la tienda, provocando pánico entre clientes y empleados. La información principal sobre el suceso proviene del medio local Rome Sentinel, que documentó los hechos de manera directa.

Se registró una pelea en un Walmart de New Hartford, donde estuvieron involucrados un bate y un cuchillo.

Hombre armado con bate ataca en Walmart y víctima lo enfrenta con cuchillo

De acuerdo con Rome Sentinel, alrededor de las 12:30 p. m. del viernes 6 de marzo, un residente de Utica identificado como Ramel Poole, de 29 años, se acercó a otra persona dentro del supermercado y comenzó a intimidarla con un bate de béisbol. Ante la amenaza, la víctima reaccionó sacando un cuchillo para protegerse, lo que generó una situación de alta tensión dentro del local.

El medio destaca que Poole persiguió a la víctima por los pasillos de la tienda mientras sostenía el bate, lo que aumentó el riesgo para quienes se encontraban cerca.

Intervención policial termina en arresto y cargos

La policía de New Hartford llegó al lugar rápidamente. Según Rome Sentinel, Poole intentó escapar en un vehículo, pero fue detenido tras una breve persecución.

Las autoridades informaron que el sospechoso enfrenta varios cargos, incluidos hurto menor, alteración del orden público, evasión de la policía y múltiples infracciones de tránsito. Por su parte, la víctima se negó a colaborar con la investigación. Poole deberá presentarse próximamente ante el Tribunal Municipal de New Hartford, mientras la comunidad sigue impactada por el episodio.