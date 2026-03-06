¡Alerta! Recientemente, la policía del condado de DeKalb, en Estados Unidos, confirmó el inicio de la búsqueda de un hombre tras la denuncia de una mujer que reportó haber sido seguida y tocada por este sujeto mientras realizaba compras en un Walmart de la zona, durante la celebración de Año Nuevo. Las autoridades han instado a la comunidad con la investigación.

Walmart: reportan intensa búsqueda de hombre con pantalones con flecos vinculado a peligroso asalto

Según informes de ‘Fox5’ y otros portales internacionales, la tarde del 1 de enero, se reportó un incidente en el Walmart de Gresham Road SE. Sobre este incidente, una mujer decidió relatar a las autoridades que un hombre la estaba persiguiendo por el establecimiento mientras la grababa con un dispositivo.

En su declaración, compartida por el Departamento de Policía del Condado de DeKalb, se conoció que la víctima señaló que el sujeto llegó a tener contacto físico con ella, resaltando presuntos tocamientos indebidos. Tras notificar a la gerencia sobre el comportamiento inapropiado, el hombre fue expulsado rápidamente del establecimiento.

Walmart: reportan intensa búsqueda de hombre con pantalones con flecos vinculado a peligroso asalto.

Al respecto, los detectives del caso difundieron una imagen del sospechoso, quien podría tener información relevante para el esclarecimiento de este hecho. En las fotografías compartidas, este hombre aparece con una sudadera negra con la palabra "BLESSED" en blanco en el pecho y pantalones negros con flecos gruesos o deshilachados.

¿Cómo comunicarse si se conoce algún dato sobre esta persona?

Con relación a esta situación, las autoridades han pedido a la comunidad que pueda colaborar enviando información a través de la aplicación gratuita DeKalb County PD.

Asimismo, han pedido que todos tomen interés en el caso y si conocen algún otro detalle, dejen un mensaje de texto con la palabra "DKPD" al 847411.