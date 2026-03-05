Partidos de hoy EN VIVO, viernes 6 de marzo: Programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la agenda completa de los partidos de hoy viernes 6 de marzo EN VIVO. Inicia una nueva fecha en la Liga 1 con el duelo entre Atlético Grau y FC Cajamarca. El Real Madrid visitará al Celta de Vigo para recuperar el paso en LaLiga. Además, Bayern Múnich enfrentará a Borussia M'gladbach. Horarios y canales para ver EN VIVO el duelo.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|15:30
|Atlético Grau vs. FC Cajamarca
|L1 MAX.
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Celta de Vigo vs. Real Madrid
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Bayer Múnich vs. Borussia M'gladbach
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|PSG vs. Mónaco
|ESPN 5 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Nápoles vs. Torino
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Al Ahli SC vs. Al Ittihad
|Bet365
|14:00
|Al Khaleej vs. Al Hazem
|Bet365
|14:00
|Al Hilal vs. Al Najma
|Bet365
|14:00
|Al Taawon vs. Al Fateh
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|La Serena vs. U. La Calera
|Bet365
|18:30
|Dep. Concepción vs. Ñublense
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:30
|Deportivo Cali vs. Once Caldas
|Bet365 y Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Delfín vs. Guayaquil City
|DGO y Zappin Sports
Partidos de hoy por la FA Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Wolves vs. Liverpool
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Mazatlán vs. León
|Azteca 7
|22:00
|Necaxa vs. Pumas UNAM
|Claro Sports
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|Tauro vs. Herrera
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Wanderers vs. Maldonado
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Estudiantes M. vs. La Guaira
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.