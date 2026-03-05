0
EN VIVO
Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 6 de marzo: Programación, horarios y dónde ver

Agenda completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 6 de marzo. Juega el Real Madrid, hay fútbol en las principales ligas del mundo.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 6 de marzo.
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 6 de marzo. | FOTO: Composición
COMPARTIR

Te presentamos la agenda completa de los partidos de hoy viernes 6 de marzo EN VIVO. Inicia una nueva fecha en la Liga 1 con el duelo entre Atlético Grau y FC Cajamarca. El Real Madrid visitará al Celta de Vigo para recuperar el paso en LaLiga. Además, Bayern Múnich enfrentará a Borussia M'gladbach. Horarios y canales para ver EN VIVO el duelo.

Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan este por una nueva fecha de LaLiga.

PUEDES VER: Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga: fecha, a qué hora juega, apuestas y dónde ver

Partidos de hoy por la Liga 1

HoraPartidoCanal
15:30Atlético Grau vs. FC CajamarcaL1 MAX.

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Celta de Vigo vs. Real MadridESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Bayer Múnich vs. Borussia M'gladbachDisney Plus.

Partidos de hoy por Ligue 1

HoraPartidoCanal
14:45PSG vs. MónacoESPN 5 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Nápoles vs. TorinoESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
14:00Al Ahli SC vs. Al IttihadBet365
14:00Al Khaleej vs. Al HazemBet365
14:00Al Hilal vs. Al NajmaBet365
14:00Al Taawon vs. Al FatehBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:00La Serena vs. U. La CaleraBet365
18:30Dep. Concepción vs. ÑublenseBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
20:30Deportivo Cali vs. Once CaldasBet365 y Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:30Delfín vs. Guayaquil CityDGO y Zappin Sports

Partidos de hoy por la FA Cup

HoraPartidoCanal
15:00Wolves vs. LiverpoolDisney Plus.

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Mazatlán vs. LeónAzteca 7
22:00Necaxa vs. Pumas UNAMClaro Sports

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30Tauro vs. HerreraBet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
18:00Wanderers vs. MaldonadoDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
17:00Estudiantes M. vs. La GuairaBet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Cienciano vs. Melgar EN VIVO vía DIRECTV Sports: sigue aquí los penales

  2. Cienciano vs. Melgar por Copa Sudamericana: Impactante once de Reynoso y Melgarejo para el clásico

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano