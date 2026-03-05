Nuevo futbolista de Universitario iniciará trámite de nacionalización y quiere jugar por Perú

Novedades en Universitario de Deportes. Uno de sus futbolistas sorprendió al tomar la decisión de iniciar con su trámite de nacionalización con el firme objetivo de defender los colores de la selección peruana, lo que también lo liberará de ocupar plaza de extranjero en la Liga 1. Recordemos que hace poco fue Matías Di Benedetto quien obtuvo la naturalización y está esperando a ser inscrito para jugar el Torneo Apertura.

El periodista Enrique Vega indicó mediante sus redes sociales que un conocido elemento del cuadro merengue comenzará dentro de unos meses el proceso respectivo para ser nuestro compatriota ante la ley. Se trata de un mediocampista ofensivo que se encuentra, de momento, a préstamo en la Universidad César Vallejo y recién a finales del 2026 deberá volver a Ate.

"Sebastián Osorio, futbolista colombiano de Universitario de Deportes a préstamo en la UCV, viene siendo titular en los amistosos del club trujillano. Su entorno buscará gestionar su nacionalización al cumplir 18 años en junio, con el objetivo de que pueda representar a la selección peruana en el Sudamericano Sub 20 del 2027. La FPF mantiene contacto con el jugador desde el año pasado", informó el mencionado comunicador.

Sebastián Osorio fue prestado a la César Vallejo.

De esta forma, pronto la selección peruana contará con un nuevo elemento nacido en el extranjero y en un futuro podría terminar siendo clave en el plantel que hoy dirige Mano Menezes. En Universitario todavía no ha llegado a debutar profesionalmente, pero sí ha disputado partidos de la Liga 3 y Copa Libertadores Sub-20. Este año estará con la César Vallejo buscando el ascenso a la Liga 1.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Osorio en Universitario?

Sebastián Osorio todavía tiene contrato en Universitario de Deportes hasta finales de diciembre del 2027, es decir que le quedan dos temporadas en tienda crema. Si a inicios del próximo año vuelve a la 'U' y no lo prestan de nuevo, probablemente cuente con minutos dentro del equipo que hoy es dirigido por el DT Javier Rabanal.