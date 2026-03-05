¡Sorpresa! Seleccionado peruano se lució con camiseta de Universitario en Campo Mar

Universitario de Deportes se encuentra entrenando de la mejor manera para poder destacar en esta temporada y conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 2026. En medio del campeonato, los hinchas se ilusionaron con una figura de la selección peruana que se lució junto al primer equipo. Conoce de quién se trata.

Seleccionado peruano se lució con camiseta de Universitario en Campo Mar

La dirección deportiva de Universitario sabe la importancia de tener un plantel amplio para poder disputar dos torneos a la vez, por lo que han incorporado a varios canteranos al primer equipo a pedido de Javier Rabanal. Precisamente, uno de los jugadores que más ha llamado la atención es Christopher Loayza.

El joven delantero fue titular en el último partido amistoso ante César Vallejo en Campo Mar y se volvió noticia tras haber marcado uno de los goles de la 'U', despertando la ilusión de todos los hinchas. El extremo de 18 años es una de las apuestas del club de cara al futuro y esta temporada ha estado entrenando con el primer equipo, tras haber mostrado un gran desempeño en el Torneo Sub-18 y la Liga 3.

Christopher Loayza anotó en el empate de Universitario vs Vallejo en Campo Mar.

Tras su gol, Loayza ha generado gran impacto en el corazón de los hinchas, quienes ven en él a una de la 'joyas' a futuro para el primer equipo. Sus principales virtudes son la velocidad y el desequilibrio en ataque, además de su gran parecido a Andy Polo.

Cabe señalar que el futbolista fue presentado durante la Noche Crema 2026 y, aunque en principio jugará con las categorías inferiores, se perfila a poder hacer su ansiado debut oficial en la Liga 1, una opción viable considerando que Javier Rabanal suele trabajar mucho con las menores.

Así fue el gol de Christopher Loayza con Universitario

Christopher Loayza forma parte de la selección peruana

Christopher Loayza es uno de los jugadores más prometedores de Universitario, por lo que no es de extrañar que la FPF lo siga de cerca para que adquiera rodaje con la selección peruana. De hecho, de acuerdo con Transfermarkt, el delantero de 1.75 metros de altura forma parte de la selección peruana Sub-18, aunque aún no ha logrado debutar.

Sin embargo, considerando su gran proyección no sería extraño que en un futuro se le de la oportunidad o incluso pueda integrar la lista de sparrings para la selección absoluta de la 'Bicolor'.