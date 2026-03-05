¡Atención! Recientemente, una mujer fue privada de su libertad tras ser acusada de robar el teléfono celular de una persona mayor. Según los informes de las autoridades y la prensa, la sospechosa empujó a la anciana hacia un auto en el estacionamiento de una tienda Walmart en Estados Unidos. Luego, intentó escapar del lugar, chocando contra varios vehículos en su camino. ¿Qué se sabe sobre este hecho?

Arrestan a mujer que dejó herida a adulta mayor en incidente en Walmart

Según lo expuesto por KFDX Wichita FallsDevoe y la policía local, Lashall Robinson, residente de Wichita Falls, en EE. UU., fue detenida el martes 3 de marzo y ahora, se encuentran enfrentando cargos por agredir a una persona mayor con la intención de causar lesiones graves, así como por un delito relacionado con un accidente vehicular en el que chocó contra un auto en el estacionamiento de Walmart.

Los documentos judiciales señalaron que el Departamento de Policía de Wichita Falls recibió un llamado alertando sobre un posible accidente con heridos en un Walmart ubicado en Greenbriar Road. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una anciana herida, quien estaba recibiendo atención médica.

La declaración jurada evidencia que la víctima informó a las autoridades que no había sido atropellada, sino que había sido agredida por Robinson. Un testigo, que había estado con la víctima durante gran parte del día, no pudo evitar corroborar la versión de los hechos. Este testigo explicó que la anciana había olvidado su celular en una tienda Lowe's y que su hija logró rastrearlo hasta la tienda americana.

Según el testimonio, la víctima se percató de que Robinson estaba cerca del celular. Al solicitarle que le devolviera el teléfono, Robinson inició una discusión con ella. El testigo afirmó que Robinson empujó a la anciana, quien cayó sobre un auto cercano antes de impactar contra el suelo. Luego, se indicó que Robinson abandonó el lugar, chocando contra varios autos tras huir de la zona.

¿Qué más se sabe sobre este caso?

Los documentos judiciales han informado que los agentes de la policía se comunicaron con un transeúnte que grabó el incidente. La institución policial aseguró que el video del testigo respalda el testimonio de otros presentes en la escena.

En la versión oficial, la grabación muestra el momento en que el vehículo de Robinson colisionó con un Toyota Avalon blanco, tras lo cual se dio a la fuga sin proporcionar información. Las autoridades han confirmado que el Toyota sufrió varios daños, incluyendo abolladuras, rayones y una luz trasera rota, estimando el costo de las reparaciones en 3.276,71 dólares.