¡Mucha atención! Un nuevo incidente se llevó a cabo en una tienda Walmart de St. Clairsville, en EE. UU., donde un hombre sospechoso y un agente de la ley resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. Las autoridades locales continúan investigando este caso. ¿Qué se conoce al respecto?

Walmart: hombre fue electrocutado por agente y ambos terminan hospitalizados tras incidente

Según informes de 'WTRF' y otros portales internacionales, este incidente se registró el domingo 1 de marzo en un Walmart, donde agentes del sheriff respondieron de inmediato a un alarmante llamado sobre un hombre que intentaba adquirir un teléfono usando una identificación falsa en el establecimiento.

Al llegar al lugar, según los documentos de las autoridades, el sospechoso, identificado como Keith T. Best, de Beachwood, Ohio, emprendió la fuga a pie, lo que llevó a los agentes a iniciar una persecución. A la hora de realizarse su arresto, se confirmó que Best se resistió, lo que obligó a los oficiales a utilizar una descarga eléctrica para someterlo.

Como resultado de este altercado y maniobra, uno de los agentes sufrió lesiones leves. El sospechoso y el policía fueron trasladados al Hospital Vecinal Trinity St. Clairsville, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta. Best enfrenta múltiples cargos, incluyendo tergiversación de licencia de conducir, resistencia al arresto, agresión y obstrucción de la justicia.

¿Por qué resalta Walmart en EE. UU.?

Walmart se posiciona como el líder del comercio minorista en el país americano gracias a su estrategia de "precios bajos todos los días"(Everyday Low Prices), respaldada por una logística y una red de proveedores sin igual.

Este gigante del retail no solo es el más grande a nivel mundial, sino que también se erige como el principal empleador privado en 22 estados del país, convirtiéndose en un símbolo de valor, accesibilidad y un enfoque diferente en la experiencia de compra.