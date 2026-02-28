Desde el jueves, la policía de Virginia Beach, en EE. UU., se encuentra investigando un tiroteo que sucedió en horario de la noche en la cuadra 4800 de Columbus Street. Según los primeros reportes, las Comunicaciones de Emergencia y Servicios Ciudadanos recibieron el aviso sobre una persona herida por arma de fuego a las 9:24 p. m. ¿Se logró identificar a un sospechoso? ¿Qué se sabe del caso?

Walmart: reportan preocupante tiroteo en Columbus Street y testigos exponen situación

'13 News Now' y otros portales internacionales señalaron que, hace poco, los agentes de la zona se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos, situado entre Wegmans y Walmart, en el Town Center de Columbus Street, donde se llevó a cabo un incidente que preocupó a toda la comunidad.

El 26 de febrero, en la noche, el medio en mención confirmó la presencia de vehículos policiales en una zona de Virginia Beach, donde se estableció un cordón con cinta amarilla. Una testigo, que se encontraba finalizando sus compras en Wegmans, cerca a la popular tienda de EE. UU., observó luces rojas y azules intermitentes, inicialmente pensando que se trataba de un accidente vehicular.

"Al principio no estaba muy segura, pensé que había sido un accidente de coche", señaló, añadiendo que aquel auto se encontraba entre los arbustos.

La testigo, quien no compartió su identidad, mostró imágenes del suceso y las compartió con 13News Now, en las que se aprecia un solo vehículo fuera de la carretera en el estacionamiento del supermercado. La policía local, hasta el momento y, tras las investigaciones, mencionó que el evento fue aislado, involucrando a una única persona, y que no representa una amenaza para la comunidad.

Residentes y vecinos sorprendidos con este incidente

Con relación a esta situación, los habitantes de Town Center expresaron su asombro ante la ocurrencia de eventos violentos en la zona, especialmente tras un reciente triple tiroteo que dejó a tres personas heridas a escasa distancia.

Una residente se pronunció al respecto: "Estoy realmente sorprendida de que estén sucediendo este tipo de cosas en Town Center", dijo. En tanto, la comunidad se encuentra en estado de alerta, cuestionando la seguridad en su entorno tras estos últimos sucesos.