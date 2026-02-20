- Hoy:
PÁNICO por TIROTEO en Walmart de Kissimmee: agente acabó con la vida de joven de 16 años, principal sospechoso de ROBO armado
Un agente de policía que estaba fuera de servicio disparó contra un sospechoso armado en un aparente hurto en Walmart. Esta persona era un joven de 16 años.
¡Atención! Recientemente, la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, en Estados Unidos, confirmó la identidad de la persona asesinada a tiros en un Walmart de Kissimmee. Un joven de apenas 16 años perdió la vida tras protagonizar un tiroteo con la autoridad. Según los informes, el adolescente se encontraba acompañado por un menor y un adulto de aproximadamente 20 años en el incidente.
Tiroteo en Walmart: agente acabó con la vida de joven de 16 años, sospechoso de robo armado
'Fox 35' y otros portales internacionales revelaron las últimas actualizaciones sobre este caso, donde un menor de edad falleció tras ser disparado por un policía. El tiroteo tuvo lugar el jueves 19 de febrero, en la noche, en un Walmart del Poinciana Town Center, involucrando a un agente del orden fuera de servicio. La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola brindó detalles más específicos.
Tiroteo en Walmart: agente acabó con la vida de joven de 16 años, sospechoso de robo armado.
Según lo expuesto, estos hechos ocurrieron cuando tres hombres, entre ellos el adolescente, presuntamente intentaban robar en la tienda y un agente intentó intervenir. Alrededor de las 11 p. m., la presencia policial en el establecimiento era notable, con varias entradas bloqueadas y agentes inspeccionando el estacionamiento. Un video obtenido del interior del local mostraron al joven en el suelo.
Por su parte, el sheriff del condado, Chris Blackmon, señaló que uno de los sospechosos portaba un arma, lo que llevó al agente a abrir fuego. La situación generó un despliegue significativo de fuerzas del orden en la zona mientras se investigaban los hechos. No se reveló, hasta el momento, la identidad de ninguna de las personas involucradas.
Actualización del caso
La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola comunicó este 20 de febrero, en la noche, que el individuo fallecido en un tiroteo era un joven de 16 años, residente de Poinciana. Este dato ha sido corroborado tras una exhaustiva investigación.
Un representante del sheriff también señaló que los investigadores han "identificado y contabilizado" a los dos hombres que acompañaban al sospechoso en el momento del incidente. Sin embargo, hasta ahora no se han realizado arrestos. Uno de los acompañantes es un menor, mientras que el otro es un adulto de aproximadamente 20 años, tal como aseguró la entidad.
