¡Gran preocupación! Recientemente, el Departamento de Policía de Holyoke, en el condado de Hampden, en el estado de Massachusetts, EE. UU., decidió empezar una investigación sobre un robo a mano armada que se llevó a cabo en un Dollar Tree. Este hecho se dio el martes en la noche y, desde allí, las autoridades están recopilando datos y testimonios para esclarecer el caso. ¿Hubo víctimas?

Dollar Tree: intensa búsqueda de hombre que robó en tienda a mano armada y bajo amenazas

'22 News WWLP' y otros portales internacionales señalaron que el Departamento de Policía de Holyoke respondió a un reporte que se dio el 17 de febrero a las 9:35 p. m. en la zona, donde agentes respondieron a un llamado de robo a mano armada en la tienda Dollar Tree, situada en 1504 Northampton Street.

En el lugar de los hechos, se pudo identificar al sospechoso, quien portaba un cuchillo y logró cometer su delito tras robar una fuerte suma de dinero previo a abandonar el establecimiento en el país americano.

Peligro en Dollar Tree: intensa búsqueda de hombre que robó en tienda a mano armada y bajo amenazas.

Pese a que no se realizó su detención, las autoridades locales se apresuraron a realizar todas las investigaciones a poner un perímetro en la zona para intentar localizar al individuo.

No obstante, hasta el momento, no se ha tenido éxito. Actualmente, la Oficina de Investigaciones Criminales de Holyoke se encarga de esclarecer los detalles de este incidente. Tampoco se confirmó si hubo heridos.

¿Dollar Tree es una tienda popular en EE. UU.?

Por otro lado, es bueno conocer que Dollar Tree resalta en el país por su amplia operatividad como en su impacto económico en diversos sectores de la población.

Según proyecciones para este año, la cadena cuenta con más de 9.000 tiendas en 48 estados de EE. UU. y Canadá. Al incluir su filial Family Dollar, la red totaliza más de 16.000 ubicaciones. En términos de cuota de mercado, Dollar Tree, junto a su competidor principal Dollar General, abarca cerca de dos tercios del sector de tiendas de descuento en la nación de Trump.