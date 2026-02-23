ALERTA ROJA en un Walmart del oeste de Oklahoma City: la policía investiga una amenaza de BOMBA en este momento

Una alerta de seguridad se activó este lunes en un Walmart del oeste de Oklahoma City tras recibir una amenaza de bomba, según reporta KOCO 5 News.

La policía recibió una amenaza de bomba en el Walmart de West Reno Avenue.

Evacúan Walmart en el oeste de Oklahoma City por amenaza de bomba

La policía de Oklahoma City confirmó que se recibió una llamada alertando sobre una posible bomba en el Walmart ubicado en West Reno Avenue, cerca del bulevar MacArthur. Ante la amenaza, las autoridades evacuaron rápidamente a clientes y empleados para iniciar la investigación correspondiente.

Situación actual del Walmart del oeste de Oklahoma City: tienda reabierta

Tras la inspección, los agentes determinaron que "la tienda ya había sido desalojada y que posteriormente volvió a operar", citando a KOCO 5 News de forma textual. Las autoridades indicaron que consideran que la amenaza podría haber sido una broma, aunque la investigación continúa para confirmar todos los detalles.

