Jugador de Peñarol luce feliz el escudo de Universitario y emociona a los hinchas cremas

“Amores que nunca se olvidan”, reconocida frase que sirve para graficar lo que siente Sebastián Britos con Universitario. El arquero uruguayo defendió dos años la camiseta crema y logró dos títulos. Para este 2026, el club decidió no seguir contando con sus servicios, por lo que el portero regresó a su país para jugar en Peñarol.

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En la historia de su cuenta de Instagram, Sebastián Britos subió un vídeo donde está preparando un asado. Lo que desató la emoción de los hinchas cremas es que el portero está luciendo un short de la indumentaria de Universitario.

Incluso, algunos internautas no dudaron en señalar que Sebastián Britos debería regresar a Universitario y luchar por el tetracampeonato. Otros expresaron que Sebastián aún no olvida al conjunto estudiantil.

Sebastián Britos sobre su salida de Universitario

Tras confirmarse que no seguirá en la U, Sebastián Britos señaló que su intención era continuar en el club, pero los directivos decidieron no renovar su vínculo contractual, una medida que lo sorprendió.

“El club tomó la decisión de no renovarme, no sé cuáles son las causas, no he pedido explicaciones porque me iban a caer peor que la decisión. No sé cuáles son los planes que tiene el club y en qué se basaron para tomar la decisión, pero estoy tranquilo, mi trabajo lo dice”, indicó el arquero a RPP.