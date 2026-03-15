Jean Deza dio rotundo comentario sobre fichaje de Universitario: "No hay comparación"

Universitario de Deportes consiguió fichar a Bryan Reyna para toda la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores desde Belgrano de Argentina. Sin embargo, el polémico Jean Deza fue consultado sobre el futbolista ofensivo y dejó un fuerte comentario en contra del flamante fichaje del cuadro merengue.

Jean Deza dio fuerte comentario sobre flamante fichaje de Universitario: "No hay comparación"

En conversación con el programa 'Enfocados' de Jefferson Farfán, Jean Deza fue consultado sobre si él o Bryan Reyna es mejor en el fútbol. Ante ello el jugador ofensivo dio un fuerte comentario.

Para el actual jugador de Santos FC de Nazca, el nivel del flamante fichaje de Universitario no tiene comparación con el suyo, ya que según Deza él es mejor.

Video: Enfocados

"Ahí si quiero parar un ratito. Un día me preguntaron qué consejo le doy. Dije algo que se cuide de sus amistades en buena onda porque cuando cruzas el charco es dificil. Ahora le toca volver y tiene que esforzarse para volverse a ir. Si hablamos en su prime, Jean Deza, de lejos, no hay comparación (sobre Bryan Reyna)", afirmó.

Asimismo, Jean Deza se dio el tiempo para recalcar a Bryan Reyna que ahora que volvió al fútbol peruano tiene que dar el doble de su esfuerzo para volver a emigrar al fútbol internacional.

Jean Deza dio rotundo comentario sobre Bryan Reyna, fichaje de Universitario

Bryan Reyan es jugador de Universitario por todo el 2026

Universitario de Deportes y Belgrano de Argentina llegaron a un acuerdo para coordinar el préstamo por un año de Bryan Reyna a la escuadra merengue. También, si el cuadro de Ate lo desea tendrá la posibilidad de ficharlo, ya que existe una cláusula con opción a compra.