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DNI electrónico gratis en San Martín de Porres: cuándo es la campaña y quiénes se beneficiarán
La Municipalidad de SMP ofrece la tramitación del DNI electrónico el lunes 8 de junio, en coordinación con Reniec. La jornada se hará desde las 9:00 a. m.
Los vecinos de San Martín de Porres tendrán la oportunidad de tramitar el DNI electrónico de manera gratuita gracias a una nueva campaña impulsada por la Municipalidad Distrital en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La iniciativa busca facilitar el acceso a este documento de identidad, que permite realizar trámites en línea de forma más segura y eficiente.
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La jornada se realizará este lunes 8 de junio en el Pasaje Los Leones con Jr. Pedregal 406-408, en el distrito de San Martín de Porres. La atención comenzará desde las 9:00 a. m. y se desarrollará por orden de llegada hasta agotar los cupos disponibles. Además, la campaña incluirá la toma gratuita de fotografías para los beneficiarios.
Campaña de DNI electrónico este lunes 8 de abril en San Martín de Porres.
De acuerdo con la información difundida por la municipalidad, los principales beneficiarios serán los menores de 17 años. En otras campañas similares desarrolladas en el distrito también se ha priorizado a adultos mayores y poblaciones vulnerables, con el objetivo de reducir las brechas de identificación y promover la inclusión digital.
Las autoridades recomendaron acudir con anticipación y portar la documentación requerida para realizar el trámite. En algunos casos, se solicita copia del acta de nacimiento y documentos que acrediten el domicilio del solicitante. Asimismo, los menores de edad deberán asistir acompañados por su padre, madre o tutor legal.
Por otro lado, el DNI electrónico ofrece múltiples ventajas, entre ellas la posibilidad de acceder a servicios digitales del Estado, realizar trámites virtuales y utilizar la firma digital con validez legal. Gracias a su chip de seguridad, también brinda una mayor protección de los datos personales y reduce los riesgos de suplantación de identidad.
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