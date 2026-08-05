Resultados de La Tinka HOY, miércoles 5 de agosto de 2026: números ganadores, premios del Pozo Millonario y más del sorteo EN VIVO

La Tinka vuelve a captar la atención de miles de jugadores en Perú con una nueva jornada de sorteos. Este miércoles 5 de agosto de 2026 se conocerán los números ganadores, la bolilla del Sí o Sí y los detalles del pozo acumulado en una edición transmitida en vivo. Los participantes podrán consultar los resultados de La Tinka de hoy a través de los canales oficiales y verificar si sus boletos fueron premiados.

Los sorteos de La Tinka se realizan todos los miércoles y domingos a las 10:50 p. m., momento en el que se anuncian las seis cifras seleccionadas, además de la bolilla especial y otros premios disponibles. La venta de boletos permanece habilitada hasta las 9:50 p. m. del mismo día del sorteo.

¿Cuál fue el número ganador de La Tinka hoy, miércoles 5 de agosto de 2026?

Los resultados del sorteo de La Tinka de este miércoles 5 de agosto de 2026 aún están pendientes de publicación. Tras la emisión oficial, los jugadores podrán consultar los números ganadores, la bolilla del Sí o Sí y el monto actualizado del Pozo Millonario en las plataformas oficiales.

Resultados de La Tinka del domingo 2 de agosto de 2026

En el sorteo realizado el domingo 2 de agosto de 2026, los números ganadores de La Tinka fueron: 5, 18, 14, 52, 44 y 10.

Resultados de La Tinka y números del Pozo Millonario

Durante esa jornada no se registró ningún ganador del Pozo Millonario, por lo que el premio acumulado de S/ 22.507.843 continúa en juego para los próximos sorteos.

Premios de La Tinka

Además del Pozo Millonario, La Tinka ofrece distintos premios según la cantidad de aciertos logrados por los participantes. Estas son las recompensas correspondientes a cada categoría: