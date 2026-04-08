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Municipalidad de Puente Piedra anuncia buena noticia para vecinos: iniciará obra en concurrida zona que mejorará la imagen del distrito

La Municipalidad de Puente Piedra anunció que se ejecutará una nueva obra cerca a la Panamericana Norte, lo que mejorará la imagen y construirá este espacio.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Puente Piedra construirá nueva alameda en el óvalo del distrito.
La Municipalidad de Puente Piedra construirá nueva alameda en el óvalo del distrito. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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La Municipalidad de Puente Piedra continúa con las obras en el distrito y esta vez anunció una buena noticia para todos los vecinos. La actual gestión ha decidido construir una Nueva Alameda a la paralela de la Panamericana Norte, lo que representa un significativo cambio para la población.

Revisa las zonas afectadas y horario del corte de agua para este jueves 9 de abril.

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Es importante señalar que durante muchos años, este espacio público estuvo invadido por comerciantes, lo que obstaculizaba el libre tránsito en la zona. Sin embargo, actualmente, se puede transitar libremente en sentido de sur a norte; además, luce limpio y con iluminación.

El pasado 5 de abril, la institución edil realizó la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la obra, que contó con la presencia de diversas asociaciones de vecinos. Los ciudadanos lucían felices ante esta noticia, ya que el proyecto mejorará la imagen del distrito.

Puente Piedra

Vecinos celebran la ejecución de nueva obra en Puente Piedra.

Se espera que esta área pública en Puente Piedra cuente con un espacio seguro para caminar, hacer ejercicio y relajarse, promoviendo así hábitos saludables y el bienestar de los vecinos. Además, la incorporación de áreas verdes mejora la calidad del aire, reduce el calor urbano y contribuye al equilibrio ecológico.

Mediante las redes sociales, los usuarios no dudaron en comentar al respecto. “Ojalá siembren árboles de sombra, porque caminar por ese tramo en verano es terrible”, “Ya era hora que intervenga en ese espacio, donde el exalcalde Milton Jiménez lo alquilaba a los ambulantes”, “Una gran obra”.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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