Los 3 jugadores del primer equipo de Alianza Lima que reforzarán a la reserva para la Copa Caliente

El fútbol peruano no se detendrá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar de que finalizó el Torneo Apertura y el Clausura empezará en la tercera semana de julio, se llevará a cabo la Copa Caliente de la Liga 1. Una nueva competencia que contará con la participación de los clubes de Primera y Segunda División y que Alianza Lima afrontará con los futbolistas de la reserva.

A diferencia de otros clubes, en el club blanquiazul tomaron la decisión de que los encargados de disputar este torneo serán los jugadores que compiten en la Liga 3, debido a que los futbolistas del primer equipo se encuentran de vacaciones tras conquistar el título del Torneo Apertura. Sin embargo, solo tres nombres del plantel principal fueron citados para la Copa Caliente.

¿De quiénes estamos hablando? Ángel de la Cruz, Geray Motta y Jussepi García. El periodista Gerson Cuba informó en su cuenta de X que estos jugadores se unieron a los trabajos de Alianza Lima para su debut ante la Universidad César Vallejo por la primera fecha, en Trujillo, de la Copa Caliente de la Liga 1.

Ángel de la Cruz, Geray Motta y Jussepi García disputarán la Copa Caliente.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs César Vallejo?

El duelo entre Alianza Lima vs César Vallejo se llevará a cabo este domingo 14 de junio desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio César Acuña Peralta.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa Caliente?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa Caliente estará a cargo del canal de YouTube Bicolor+.

Entradas Alianza Lima vs César Vallejo: precio y dónde comprar

A través de sus redes sociales, la Universidad César Vallejo señaló que la venta de las entradas para el partido ante Alianza Lima será de manera física en las boleterías del estadio.

Zonas UCV: S/30

Zona Visita: S/30