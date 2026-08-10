Jean Deza dio rotunda opinión sobre el trabajo de Roberto Mosquera en Cristal: "Si lo han traído es..."

Sporting Cristal se encuentra en la búsqueda de un mejor rendimiento en este Torneo Clausura, tras un Apertura en el que no pudo consolidarse ni demostrar su jerarquía. Tras la llegada de Roberto Mosquera al banquillo rimense, la actualidad de los celestes parece ir cambiando, pues han demostrado un mejor nivel que en la primera parte del certamen.

En este contexto, Jean Deza, en una reciente conversación durante el programa 'Entre Palos', habló sobre la actualidad del equipo y, sobre todo, del trabajo de Mosquera, señalando que el DT viene consolidando las bases para el futuro, pues el presente del equipo no es el mejor.

Jean Deza habló sobre el presente de Sporting Cristal. Foto: Entre Palos

Deza empezó primero cuestionando a los hinchas que esperan resultados inmediatos por parte de Cristal y cuestionan el trabajo de Mosquera.

“Es que tienen que darle tiempo. ¿Cuántos partidos tiene Mosquera? Cuatro. La gente quiere resultados (rápidos). Él está agarrando algo que, la verdad, Cristal venía mal”, declaró el conocido como el ‘Ratón’.

“Yo creo que Mosquera está trabajando para el futuro, porque el presente de Cristal no es bueno, hay que ser realistas”, complementó.

Por otra parte, el exjugador de Santos señaló que si han vuelto a traer a Mosquera, es por la historia que hizo con el cuadro del Rímac. “Yo creo que sí, yo creo que sí a Mosquera, porque si lo han traído es por algo. Después de todo lo que pasó, cómo se fue, fue el último que sacó campeón a Cristal en varias ocasiones”.