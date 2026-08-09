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Horóscopo de HOY, lunes 10 de agosto de 2026, de Josie Diez Canseco: predicciones en salud, dinero y amor
Este lunes 10 de agosto de 2026, descubre qué deparan los astros para tu signo en el amor, el trabajo y el dinero, y conoce también tu número de la suerte.
Hoy, lunes 10 de agosto de 2026, revisa el horóscopo y descubre qué dicen los astros para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Conoce las principales predicciones en el amor, el trabajo, el dinero y otros aspectos de tu vida.
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Si eres Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis, aquí encontrarás las predicciones correspondientes a tu signo. Además, consulta tu número de la suerte y descubre qué te depara el horóscopo de hoy.
Horóscopo de HOY, 10 de agosto de 2026, gratis: predicciones de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Miras hacia otro lado pensando encontrar nuevas emociones y no te das cuenta de lo que tienes. Será un día de espera, las noticias no llegarán. Tienes que tener mucha paciencia; lo que buscas se concretará en su momento, no te desesperes.
- Número de suerte, 10.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No te aferres a esa persona que no te conviene, escucha los consejos de alguien con experiencia. Día de decisiones importantes a nivel laboral. No tengas miedo de asumir nuevos retos, es el momento de hacer cambios drásticos para triunfar.
- Número de suerte, 19.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te sentirás aburrido de tu relación y empezarás a sentir atracción por otra persona, no tomes decisiones impulsivas. Te verás en medio de una situación delicada a causa de comentarios negativos sobre algunos de tus compañeros de trabajo. No te involucres, porque podrías perder el aprecio que todos te tienen.
- Número de suerte, 13.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Alguien nuevo llegará hoy a tu vida y te conquistará desde el primer instante. Es un buen momento para cambiar de empleo, muchas posibilidades se presentarán para ti, pero debes decidir con calma y sin apresuramientos para no equivocarte.
- Número de suerte, 10.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy tu pareja necesitará de tu ayuda para resolver un asunto familiar, estarás a su lado sin condiciones. Mucho cuidado con tu trabajo, revísalo antes de presentarlo. Podrías cometer errores, pero si los corriges a tiempo no tendrás problemas.
- Número de suerte, 9.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Será un día de mucha tensión, con una actitud calmada las cosas no pasarán de un malestar pasajero. Cambios drásticos en tu entorno laboral retrasarán algunos de tus proyectos, tómalo con calma y trata de estar atento, porque más adelante tendrás la oportunidad de recuperarte.
- Número de suerte, 2.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Alguien que te admira desde hace tiempo se decidirá por fin a proponerte una relación formal. Al fin te animarás a arriesgar en nuevos proyectos, dejar atrás lo que te estancaba te pondrá de buen ánimo. Será el inicio de una etapa de aprendizaje y éxitos a través del esfuerzo y la perseverancia.
- Número de suerte, 1.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tendrás un encuentro imprevisto que cambiará el rumbo de tu vida sentimental. Contarás con un dinero extra inesperado, puede ser por el pago de una deuda atrasada o por un golpe de suerte.
- Número de suerte, 6.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Cuidado con lo que comentes sobre tu relación, cuida tu vida íntima y no tendrás complicaciones. Con creatividad, entusiasmo y actitud positiva lograrás revertir algunos contratiempos que se presentarán en tu trabajo.
- Número de suerte, 8.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Pasarás por una etapa de inestabilidad, no te angusties, hoy encontrarás soluciones. El área laboral está muy bien aspectada, habrá crecimiento y mejores condiciones. Incluso tendrás posibilidad de cambiar de empleo.
- Número de suerte, 3.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Comparar no tiene sentido y solo aumenta tus dudas, decídete por el cambio sin mirar atrás. Con una actitud optimista y ganadora lograrás sacar adelante proyectos estancados y en los que nadie confiaba. Demostrarás a todos que tú tenías razón.
- Número de suerte, 4.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Un encuentro podría traer novedades a tu vida, aprovecha la ocasión y no dejes pasar la oportunidad. Surgirán conflictos con alguien de menor nivel laboral que tú, demuestra paciencia y tolerancia y saldrás ganando.
- Número de suerte, 11.
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Horóscopo de HOY, lunes 10 de agosto de 2026, de Josie Diez Canseco: predicciones en salud, dinero y amor
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Horóscopo de HOY, domingo 9 de agosto de 2026, gratis: qué dicen los signos zodiacales sobre salud, dinero y amor
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