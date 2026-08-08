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Horóscopo de HOY, domingo 9 de agosto de 2026, gratis: qué dicen los signos zodiacales sobre salud, dinero y amor
Conoce qué te tienen preparado los astros HOY, 9 de agosto de 2026, con las predicciones de Josie Diez Canseco para los 12 signos en el amor, dinero y trabajo.
El horóscopo de HOY, 9 de agosto de 2026, llega con nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco. Revisa qué dicen los astros sobre el amor, el trabajo, el dinero y otros aspectos de tu vida, según las interpretaciones de Josie Diez Canseco.
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Conoce las principales predicciones de Josie Diez Canseco para HOY y descubre qué oportunidades, cambios o desafíos podrían presentarse para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo de HOY, 9 de agosto de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco sobre salud, dinero y amor
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Estás con muchas ilusiones de estabilidad. Hoy, tu ansiedad te llevará a presionar a esa persona; serás tú quien lleve el control de todo. Recibirás una propuesta ventajosa de un familiar en quien pensabas que no podías confiar. Te sorprenderán los beneficios económicos que te genere.
- Número de suerte: 4.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Día de armonía y buena comunicación. Sentirás que tus esfuerzos por dominar tus celos han valido la pena y tu vida sentimental te dará alegrías. Evitarás iniciar cambios en el lugar donde vives, pues no estás seguro de la solidez de tu economía.
- Número de suerte: 1.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Tu vida afectiva pasa por malos momentos. Hoy tendrán la oportunidad de limar asperezas y empezarán una etapa donde habrá mayor estabilidad. Aunque sacrifiques tu día de descanso, hoy terminarás esa labor que te tiene muy atareado.
- Número de suerte: 12.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: No te desesperes por tu situación sentimental. Hoy, todo lo que te hacía dudar se aclarará y tendrás el camino de la felicidad despejado. El exceso de trabajo ha hecho que te sientas muy agotado y aprovecharás el día de hoy para darte un merecido descanso.
- Número de suerte: 10.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Será un día de sentimientos intensos. Vivirás momentos inolvidables de amor y pasión; los cambios que hiciste han dado muy buenos resultados. Te dedicarás a buscar una nueva oportunidad laboral que llene tus expectativas económicas y encontrarás varias posibilidades.
- Número de suerte: 6.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Tu necesidad de cariño te llevará a asumir actitudes posesivas. No presiones con exigencias; solo espera y recibirás el amor que te mereces. Te vincularás con personas de éxito y prestigio que estarán muy interesadas en apoyarte. No dudes en mostrar toda tu capacidad.
- Número de suerte: 15.
LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Surgirán desacuerdos con terceros que afectarán tu relación afectiva. Cálmate, separa el amor de tus preocupaciones y conservarás tu felicidad. Alguien con fama de manipulador intentará comprometerte en un negocio que no es muy claro; tu intuición te ayudará.
- Número de suerte: 7.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Los sentimientos serán lo más importante para ti hoy. Pasarás por alto pequeños desacuerdos y encontrarás la forma de manifestar tu amor. Alguien te hará entender que la labor que realizas no cubre todo tu potencial y pensarás en buscar nuevas alternativas.
- Número de suerte: 12.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Vives un gran momento sentimental. Esa persona te hablará de temas pasados que te mortificaban y que ya no te afectarán; todo será diferente. Recibirás una oferta muy atractiva, pero no te sentirás seguro de lo que escuches hasta que no veas resultados concretos.
- Número de suerte: 22.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Día de comprensión y buena comunicación. Tendrás detalles que emocionarán al ser amado y que harán que cada día se enamore más de ti. Recibirás la visita de un familiar que te llenará de alegría. Serás claro en todo lo que quieres y estará de acuerdo contigo.
- Número de suerte: 18.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Aunque sientes que le falta emoción a tu vida amorosa, tendrás paciencia con las preocupaciones de esa persona y no la presionarás tanto. Planearás la forma de resolver ese trámite documentario que hasta ahora ha retrasado tus planes.
- Número de suerte: 11.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Asistirás a una reunión donde conocerás personas agradables que despertarán tu interés. Cuidado, tus actitudes molestarán a esa persona. Aprovecharás una reunión familiar para acercarte a alguien de quien te habías distanciado y podrás aclarar el tema de un dinero prestado.
- Número de suerte: 3.
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Horóscopo de Josie Diez Canseco del sábado 8 de agosto: acertadas predicciones en el amor, salud y dinero
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