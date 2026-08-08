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Sinuano Noche HOY, sábado 8 de agosto EN VIVO: RESULTADOS del último sorteo en Colombia
Consulta AQUÍ los resultados del Sinuano de HOY, sábado 8 de agosto. Revisa los números ganadores del último sorteo y comprueba si tu apuesta fue premiada.
MOMENTOS DESTACADOS
Resultados Sinuano Noche HOY, sábado 8 de agosto de 2026
Estos fueron los números hanadores del Sorteo Sinuano Noche de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: 4-7-2-1 | La Quinta:3
Resultados del Sinuano Día de HOY, 8 de agosto
Estos son los resultados del Sorteo Sinuano Día de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: 0-1-6-7 | La Quinta: 6.
Los resultados de Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 8 de agosto de 2026, se conocerán a lo largo de la jornada. En Líbero podrás consultar los números ganadores y los detalles de cada sorteo. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día y Noche del viernes 7 de agosto: números ganadores del último sorteo y estadísticas
Resultados del Sinuano Día y Noche HOY, 8 de agosto EN VIVO: números ganadores del último sorteo
Resultados Sinuano Noche HOY, sábado 8 de agosto de 2026
Estos fueron los números hanadores del Sorteo Sinuano Noche de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: 4-7-2-1 | La Quinta:3
TRANSMISIÓN EN LÍNEA
En breve, los resultados del Sinuano Noche de HOY, 8 de agosto
Dentro de unos minutos, podrás conocer los resultados oficiales y números ganadores del Sorteo Sinuano Noche de hoy, sábado 8 de agosto de 2026.
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.Lotería de Bogotá
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.Lotería del Valle
¿Dónde ver los resultados de Sinuano Día y Noche?
- Telecaribe: sigue EN VIVO la transmisión de Sinuano Día y Noche.
- YouTube: consulta el canal oficial Resultados de Loterías y Chances en Colombia (Record).
¿A qué hora se juega el Sinuano Noche de hoy?
El Sinuano Noche de este sábado 8 de agosto se sorteará a las 10:30 p. m., hora de Colombia. Luego se conocerán los números ganadores.
¿Dónde comprar los boletos de Sinuano?
- Puntos físicos: en los establecimientos autorizados de la red de distribuidores de Sinuano en Colombia.
- Plataformas digitales: mediante los canales en línea habilitados por los operadores autorizados.
Premios del Sinuano
El Sinuano cuenta con distintos premios, que varían según el número de cifras acertadas en el sorteo:
- 4 cifras: premio de hasta 4.500 veces el valor apostado.
- 3 cifras: pago de 400 veces la apuesta.
- 2 cifras: premio equivalente a 50 veces lo apostado.
- 1 cifra: retorno de 5 veces el monto apostado.
Resultados del Sinuano Día de HOY, 8 de agosto
Estos son los resultados del Sorteo Sinuano Día de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: 0-1-6-7 | La Quinta: 6.
TRANSMISIÓN EN VIVO
¿De dónde viene el término Sinuano?
El término Sinuano tiene su origen en el río Sinú y la región que lo rodea, ubicada en la zona Caribe de Colombia. Esta palabra se emplea para identificar a los habitantes de esta zona y también da nombre a un popular juego de azar con tradición entre la población local.
¿Dónde ver los resultados de Sinuano Día y Noche?
Puedes seguir el sorteo de Sinuano Día y Noche EN VIVO a través de Telecaribe o del canal oficial de YouTube Resultados de Loterías y Chances en Colombia, también conocido como Record. Allí podrás ver la transmisión en tiempo real y conocer los resultados del sorteo.
¿A qué hora juega Sinuano Día?
El Sinuano Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m., según el horario de Colombia.
¿Qué jugó Sinuano Noche?
Estos fueron los resultados del sorteo Sinuano Noche del viernes 7 de agosto de 2026: 8-6-6-5. La Quinta: 5.
Bienvenidos
HOY, sábado 8 de agosto, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Revisa AQUÍ los resultados y números ganadores EN VIVO, consulta los horarios de cada juego y verifica si tu boleto resultó premiado. ¡Mucha suerte!
¿Cuál es la dinámica del sorteo Sinuano en Colombia?
El Sinuano Día y Noche es un juego de azar que invita a los participantes a seleccionar un número de cuatro dígitos, que puede variar entre 0000 y 9999. Los jugadores deben registrar su apuesta antes de que se lleve a cabo el sorteo. En caso de que la combinación elegida coincida con el número ganador oficial, el apostador obtiene un premio, cuyo valor está determinado por la cantidad apostada.
¿A qué hora juega el Sorteo Sinuano?
La lotería brinda un horario específico para facilitar la participación de los interesados en esta edición. Si deseas informarte sobre los horarios, a continuación lo que debes saber:
- El Sinuano Día se lleva a cabo a las 14.30 p. m.
- El Sinuano Noche está programado para las 10.30 p. m. En el caso de los domingos y días festivos, este último se adelanta a las 8.30 p. m.
¿Dónde ver el Sorteo Sinuano?
Las personas que deseen informarse sobre los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche cuentan con la opción de sintonizar el canal de YouTube Record. Alternativamente, quienes prefieran verificar los números ganadores en línea pueden acceder a la página web de Líbero.
¿Dónde adquirir los boletos para participar?
Los boletos para el Sinuano Día y Sinuano Noche ya están a la venta en los puntos de venta autorizados de la Red Gana, además de en otros distribuidores oficiales repartidos por varias ciudades y municipios de Colombia.
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