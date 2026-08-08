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Héctor Cúper y su insólito análisis tras el empate ante Cristal: "El mejor partido de Universitario"

El entrenador merengue aseguró que pese al resultado, este fue el mejor partido que Universitario jugó en el Torneo Clausura.

Gary Huaman
Héctor Cúper habló tras el empate entre Universitario y Sporting Cristal.
Héctor Cúper habló tras el empate entre Universitario y Sporting Cristal. | Foto: captura/L1 Max
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Universitario de Deportes empató 1-1 con Sporting Cristal en el marco de su aniversario número 102 y la cuarta fecha del Torneo Clausura. Los merengues estaban ganando gracias a un golazo de Gianluca Lapadula, pero lamentablemente sufrieron el empate a través de Yoshimar Yotún y se terminaron repartiendo los puntos.

Gianluca Lapadula fue rotundo tras empate de Universitario ante Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/L1 Max/Liga 1

PUEDES VER: Gianluca Lapadula fue rotundo tras empate de Universitario ante Sporting Cristal: “Injusto”

Pese a este mal resultado, el entrenador del conjunto crema, Héctor Cúper, aseguró que sus dirigidos hicieron el mejor partido en lo que va del Torneo Clausura y que vio un juego bastante diferente al de los anteriores encuentros.

"De los partidos que hemos jugador de liga en este Clausura, este ha sido el mejor, se ha visto que el juego ha sido diferente", empezó declarando el argentino de 70 años en conferencia de prensa.

Luego, añadió que se van tristes porque no consiguieron los tres puntos, pero que la 'U' hizo méritos para quedarse con el triunfo: "No acompañó el resultado, estamos tristes por no haberle dado a los hinchas el triunfo en el aniversario, pero Universitario jugó bien. Universitario esta noche hizo méritos como para ganar el partido".

Universitario igualó 1-1 con Sporting Cristal en el Monumental.

Universitario igualó 1-1 con Sporting Cristal en el Monumental.

Después, el entrenador crema resaltó que sus dirigidos han mejorado con respecto a anteriores encuentros jugados en el fútbol peruano: "El equipo ha mejorado con respecto a otros partidos que hemos ganado. Yo entiendo que la gente quiere resultados, pero yo como entrenador puedo estar contento con el resultado, pero no con lo que venía haciendo el equipo hoy ha sido al revés".

Finalmente, decidió enviarle un mensaje a los hinchas de Universitario, quienes quedaron molestos por el empate en el Monumental en su aniversario: "Entiendo que hoy la gente quería ganar por el aniversario. Uno continúa, insiste y va sumando para salir campeón. Dentro de nuestro vestuario hoy los jugadores estaban tristes, pero hemos visto una mejoría y eso es importante".

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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