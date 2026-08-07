Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán en la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, en uno de los duelos más atractivos de la jornada que tendrá como protagonistas a dos de los equipos más grandes y populares de Lima y Callao. Conoce el horario del encuentro y el canal de transmisión confirmado para ver en vivo este electrizante duelo entre blanquiazules y rosados.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura?

El partido entre Sport Boys y Alianza Lima está programado este sábado 8 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana). El Estadio Nacional es el recinto elegido para que los chalacos ejerzan su condición de local. A continuación, te detallamos los horarios confirmados en el resto de países de Sudamérica.

Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 10.00 p. m.

México (CDMX): 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO el Sport Boys vs Alianza Lima?

El duelo entre los 'íntimos' y la 'misilera' podrá ser visto EN VIVO por televisión a través de L1 MAX y L1 Play. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este emocionante enfrentamiento.

Sport Boys recibe a Alianza Lima en el Estadio Nacional.

¿Cómo vienen ambos equipos?

El cuadro rosado, que se ha convertido en uno de los animadores de esta segunda parte del torneo, llega al cotejo contra Alianza luego de dos triunfos consecutivos. En la última fecha venció por 1-0 al Atlético Grau en Piura con gol de Luciano Nequecaur a los 36 minutos.

Por su parte, los dirigidos por Pablo Guede vienen como firmes candidatos a llevarse el Clausura y el título nacional tras superar por 3-1 al Alianza Atlético de Sullana en la fecha pasada, con un nuevo doblete de su goleador Eryc Castillo. El delantero ecuatoriano ya lleva 15 goles con casaquilla blanquiazul en la presente temporada.