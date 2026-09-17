Jorge Murrugarra reveló el motivo de su polémico gesto tras vencer a Alianza Lima: "Nos estaban insultando"

Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo por 2-1 en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima en Matute. Los cremas lograron afianzarse en la punta del Torneo Clausura con una destacada actuación de Jorge Murrugarra. El volante fue la figura del encuentro con una sólida marca en el mediocampo, pero también dio que hablar tras el final del compromiso debido a unos gestos que realizó a la hinchada aliancista cuando se dirigía a los camerinos.

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Jorge Murrugarra reveló el motivo de su polémico gesto a la hinchada de Alianza Lima

En entrevista para el canal de YouTube Universitario TV, el volante crema, quien sonrió a la tribuna blanquiazul a modo de burla por ganar en Matute, señaló que su reacción se produjo debido a los constantes insultos de la barra a él y sus compañeros luego del pitazo final del encuentro. Asimismo, indicó que, además de groserías, los iracundos aficionados vociferaron una serie de cosas que le causaron gracia.

“Eso pasó porque la verdad, nos estaban insultando demasiado y me dijeron unas cosas que por ahí que me hicieron reír, pero son cosas que pasan en el fútbol, ¿no?”, manifestó entre risas el centrocampista.

Jorge Murrugarra y su peculiar jugada en la que metió la cabeza para evitar un remate

Una de las jugadas más recordadas del clásico del fin de semana fue aquella en la que Murrugarra, en un intento desesperado por evitar un posible gol de Alianza, metió la cabeza para impedir que el remate de Esteban Pavez tenga dirección de gol. Al respecto, el propio jugador detalló cómo ocurrió su temerario pero oportuno accionar.

“Al comienzo la cabecee y ya no me daba para meter el pie. Justo él (Pavez) estaba para rematar al arco y ya no me daba para meter el pie. Así que, nada, tuve que meter la cabeza. Ya no tenía otra opción”, añadió.

Próximo partido de Universitario

Vale resaltar que Universitario de Deportes volverá a jugar el próximo sábado 19 de septiembre a las 6.00 p. m. (hora peruana), cuando visite en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a Deportivo Garcilaso, por la fecha 10 del Torneo Clausura.