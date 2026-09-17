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¿Qué club de Liga 1 aporta más jugadores a la selección peruana para la fecha FIFA de septiembre 2026?

Mano Menezes anunció la lista de convocados de la selección peruana y un club de la Liga 1 2026 destaca por su aporte de jugadores en esta fecha FIFA.

Diego Medina
Selección peruana tendrá aporte de los clubes de Liga 1 para la fecha FIFA de septiembre y octubre.
Selección peruana tendrá aporte de los clubes de Liga 1 para la fecha FIFA de septiembre y octubre. | Foto: FPF
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La selección peruana tomará protagonismo en las siguientes semanas para la fecha FIFA que se jugará en los meses de septiembre y octubre. La Bicolor ya conoce a su lista de convocados para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia; por lo que ahora destacamos al club de Liga 1 que más jugadores aportará en estos días de choques internacionales.

Lista de convocados de la selección peruana para fecha FIFA.

PUEDES VER: Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA

Club de Liga 1 que más jugadores aportará a la selección peruana

El equipo que más jugadores aporta en la selección peruana es Universitario de Deportes, actual líder del Torneo Clausura 2026.

  • Diego Romero (Arquero)
  • César Inga (Defensa)
  • Jairo Concha (Volante)
  • Alex Valera (Delantero)
  • Gianluca Lapadula (Delantero)

El equipo que escolta a los cremas es Alianza Lima, que tiene tres jugadores dentro de la nómina de la Bicolor para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Asimismo, destacar a Sporting Cristal, FBC Melgar y Comerciantes Unidos con dos futbolistas en la lista. Sport Boys también sorprende con un volante como Oslimg Mora.

Selección peruana

Lista de convocados de la selección peruana.

Partidos de Liga 1 se paralizan en la fecha 10 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tomará un alto en vista a la extensa fecha FIFA que se dará en los últimos días de septiembre e inicios de octubre. Los cotejos del certamen local se encuentran al rojo vivo, pero ahora el foco estará en la selección peruana por sus cotejos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

De hecho, los partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura dejarán con altas expectativas para lo que se presente en la reanudación para octubre. Uno de los clubes que tendrá toda la atención es Universitario, quien se mantiene como líder del campeonato y que enfrentará a un Deportivo Garcilaso en un choque directo.

Asimismo, Alianza Lima es otro de los planteles que no se rinde en la lucha por el Clausura. Pese a que los números se le han complicado tras la caída en el clásico, se aferra a un milagro para que consiga ese primer lugar que le dé automáticamente el título nacional de la Liga 1 2026.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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