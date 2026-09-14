¿Vuelve a la selección peruana? Christian Cueva deja contundente mensaje sobre posible convocatoria

Uno de los clubes que ha logrado ser protagonista en este Torneo Clausura 2026 es Sport Boys. Una de las figuras del plantel es Christian Cueva, quien recientemente anotó el gol del triunfo de los rosados ante un duro rival como Deportivo Garcilaso. El popular 'Aladino' no solo fue firme en cuanto al presente de 'La Misilera', sino que no fue ajeno a responder ante un posible llamado a la selección peruana.

¿Christian Cueva volverá a ser convocado a la selección peruana?

Más allá de dar declaraciones sobre su sentir tras el triunfo de Sport Boys a Deportivo Garcilaso, Cueva fue sorprendido por una consulta con relación a la selección peruana. El volante indicó que siempre llegar a la Bicolor sea un sueño de todo futbolista profesional, y dejó en claro que hay muchos jugadores que tienen nivel para ser convocados por Mano Menezes.

Eso sí, dejó en claro que su trabajo físico dentro del campo ha ido de menos a más, y los dos últimos encuentros han sido en los que más minutos ha tenido para aportar su calidad a Sport Boys del Callao.

"Siempre lo dicho que es algo que cualquier jugador sueña (la selección). Nosotros tenemos muchos jugadores que realmente tienen un nivel de selección. Yo creo que ya vengo cuatro partidos, de los cuales los dos últimos he hecho un mayor trabajo.", declaró el mediocampista de 34 años.

(VIDEO: Entre Bolas)

Christian Cueva feliz en Sport Boys

El futbolista de Sport Boys expresó públicamente su alegría de estar en el equipo rosado en esta etapa de la Liga 1 2026. Ha recibido el cariño de los hinchas y el equipo se ha entendido de gran manera para obtener los resultados esperados. Aclaró que no ha habido conversaciones de renovación de contrato, ya que ahora el foco es luchar lo que queda de partidos para aspirar al título.

"Estar en el Callao siento algo diferente. El objetivo siempre es ese, pelear el título. Pero vamos paso a paso. Cada partido será un final para nosotros.", apuntó.