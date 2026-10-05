Una enfermera de Estados Unidos interpuso una demanda por $500.000, acusando a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de haberle provocado una fractura de rótula en un incidente reciente. Este caso, que involucra a una entidad federal, podría suscitar inquietudes en la comunidad respecto a las interacciones con las autoridades migratorias. ¿Cuál es su situación actual y qué repercusiones trajo este caso?

EE. UU.: esta es la situación actual de enfermera de 69 años que fue violentada por agentes del ICE

Según informes de 'The Guardian' y 'The 19th News', la demanda interpuesta por la profesora y enfermera Norma Bowe, de 69 años, contra el ICE continúa avanzando en el sistema judicial. Esto luego de la intervención de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha presentado múltiples reclamaciones legales en su nombre.

EE. UU.: este es el caso de la enfermera de 69 años que fue violentada por agentes del ICE.

Este caso se originó a partir de un incidente ocurrido en el centro de detención Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey, donde Bowe operaba una clínica médica móvil. Durante una confrontación con agentes de ICE, la enfermera fue violentamente derribada al suelo, un hecho que fue captado en video y que ha generado gran controversia.

En cuanto al estado actual del caso, la ACLU ha formalizado 54 reclamaciones legales en representación de Bowe y otras víctimas de abusos por parte de agentes de inmigración. La enfermera y su equipo legal han expuesto que buscan llevar a ICE a juicio en tribunales federales, argumentando que hubo un uso excesivo de la fuerza y violaciones a sus derechos constitucionales.

Asimismo, Bowe señaló que este proceso judicial es fundamental para evidenciar los patrones de violencia que se presentan en los centros de detención de ICE. El video del ataque se ha convertido en una pieza clave de la demanda, ya que expone la agresión injustificada que ella sufrió a manos de las autoridades.

Estas fueron las fracturas físicas que sufrió

El impacto contra la acera que sufrió la mujer resultó en lesiones significativas que fueron registradas en el hospital a través de resonancias magnéticas. Entre las lesiones diagnosticadas se encuentran las siguientes: