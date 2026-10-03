La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, en Estados Unidos, ha denunciado que el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicado en Scarborough, ha incrementado la duración de los arrestos de los inmigrantes. Ello ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes advierten sobre las implicaciones de estas prácticas en la vida de este grupo de extranjeros.

Denuncian arrestos más prolongados por parte del ICE contra inmigrantes y traslados en este centro de detención

En un reciente informe publicado por la coalición y 'News Center Maine', se expuso que la transición en el manejo de detenciones por parte del ICE empezó tras la finalización de su colaboración con la cárcel del condado de Cumberland. Esta decisión se llevó a cabo luego que el sheriff Kevin Joyce cuestionara abiertamente el arresto de un funcionario penitenciario, al que calificó de práctica policial chapucera.

Desde entonces, otros cuatro funcionarios de la misma cárcel han sido arrestados por ICE. Con la conclusión de esta colaboración, el centro de Scarborough ha adquirido un papel crucial, convirtiéndose en una puerta de entrada central dentro de una red nacional de detención más amplia, según el Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan (MIRC).

El informe presentado señala que, en lo que va del año, 279 de los 284 detenidos han sido trasladados fuera del estado, principalmente a Massachusetts o Nuevo Hampshire, y muchos de ellos han sido reubicados posteriormente, con un 40% enviado a centros en Luisiana, Texas, Misisipi, Georgia o Florida. Todo ello no está pasando desapercibido por los inmigrantes, quienes se encuentran preocupados ante la situación.

El MIRC también ha advertido que este movimiento acelerado aleja a los residentes de Maine de sus comunidades y redes de apoyo, lo que dificulta su acceso a representación legal y contacto familiar. Una vez que los detenidos son enviados desde Scarborough, permanecen en promedio poco más de 12 días en el siguiente centro penitenciario.

¿Qué más reveló el Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan?

MIRC ha precisado que el informe expuesto se limita a las personas que fueron trasladadas a la sala de detención de Scarborough, sin abarcar todos los arrestos efectuados por ICE en el estado de Maine.

Además, la organización ha precisado que muchas de las estancias aún siguen en proceso, ya que 79 de las 293 permanecían abiertas hasta el 5 de agosto de 2026.