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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar y dónde ver transmisión del partido amistoso?
Conoce a qué hora y dónde ver la transmisión del partido Alianza Lima vs Melgar en un nuevo amistoso aprovechando la pausa por fecha FIFA.
No te pierdas el partido entre Alianza Lima vs. Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva, en un nuevo encuentro amistoso mientras que la Liga 1 2026 continúa pausada porque la selección peruana viene jugando duelos de fecha FIFA. A continuación, te contamos a qué hora y dónde podrás ver la transmisión del emocionante cotejo preparativo para el reinicio del Torneo Clausura.
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Como se sabe, el cuadro de Pablo Guede acaba de perder 2-1 con Palestino en Matute y debe reponerse para su próximo partido oficial, que será ante Cusco FC el domingo 11 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para ello, afrontará un importante reto ante el 'Dominó' en casa, con el objetivo de conseguir una victoria que le devuelva la confianza para el tramo final del campeonato nacional.
Alianza Lima viene entrenando para enfrentar a Melgar.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Melgar?
De acuerdo a lo informado por Alianza Lima, el partido amistoso ante Melgar de Arequipa se llevará a cabo este sábado 3 de octubre en La Victoria. Eso sí, de momento no se sabe cuál será la posible oncena que lancen los blanquiazules ni tampoco la del combinado rojinegro, por lo que deberemos esperar hasta horas antes de que arranque el compromiso.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Melgar?
Según lo estipulado, el duelo está programado para que comience a las 8.00 p. m. de Lima, Perú. Sin embargo, en las últimas horas diversas fuentes indicaron que esto puede cambiar. De momento no hay un nuevo horario confirmado, pero apenas haya información al respecto te la haremos saber aquí, en el diario Líbero.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Melgar?
Por ahora, no se ha informado sobre un canal de transmisión para el Alianza Lima vs. Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva, pero sí se sabe que será a puertas cerradas, es decir, sin la hinchada. Apenas se conozca de algún medio autorizado para la emisión del duelo amistoso, te lo haremos saber.
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