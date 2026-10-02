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Alianza Lima recupera a dos futbolistas para amistoso ante Melgar: "Aptos"
Dos piezas importantes de Alianza Lima dieron un nuevo paso en su recuperación y ahora esperan la decisión de Pablo Guede para ver si reaparecen ante Melgar.
Tras la derrota frente a Palestino en Matute, Alianza Lima ya se viene preparando para afrontar su segundo duelo amistoso ante FBC Melgar. Pablo Guede ya bosqueja su once para el duelo ante los Rojinegros y, en ese sentido, en las últimas horas se conoció que ya cuenta con el regreso de dos jugadores para este compromiso: estamos hablando de Paolo Guerrero y Nicolás Díaz, quienes ya entrenan a la par con el primer equipo.
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Paolo Guerrero y Nicolás Díaz entrenan a la par en Alianza y podrían jugar ante Melgar
Según información del periodista Gerson Cuba, tanto el 'Depredador' como el defensa chileno han retomado las prácticas en el cuadro blanquiazul y lo vienen haciendo a la par con sus compañeros, sin realizar trabajos diferenciados. Por lo cual, se especula que podrían ser considerados para el partido ante los arequipeños, en caso Guede lo considere conveniente.
"La información que se tiene es que, hoy día, Nicolás Díaz ya hizo trabajos a la par con sus compañeros. Ha trabajado con todos, no ha hecho diferenciado. Ha hecho los trabajos de balón, ha hecho trabajos de tiro, de lanzamiento. De la misma forma Paolo Guerrero. Paolo Guerrero y Nicolás Díaz están, hasta ahora, entrenando a la par. Van a ver si van a tener minutos ambos, yo creo que Paolo Guerrero sí", dijo.
"En el caso de Díaz, siempre es ir día tras día porque es una laberintitis. Lo importante es que Nicolás Díaz ya realizó trabajos a la par con sus compañeros y están avanzando para ser aptos", añadió.
Paolo Guerrero y Nicolás Diaz ya entrenan a la par y podrían reaparecer ante Melgar
Con este panorama, Paolo Guerrero y Nicolás Díaz podrían convertirse en las principales novedades de Alianza Lima para el próximo compromiso ante Melgar. Sin embargo, la decisión final estará en manos de Pablo Guede.
¿Qué lesiones tuvieron Paolo Guerrero y Nicolás Díaz?
Vale resaltar que Paolo Guerrero sufrió un desgarro del músculo bíceps femoral izquierdo en el partido ante Deportivo Garcilaso en Matute, lo cual lo descartó de las últimas tres fechas ante Juan Pablo II, Universitario y ADT. En tanto, Díaz aquejó una afección al oído tras recibir un fuerte golpe en Chongoyape.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Melgar?
El segundo amistoso de Alianza Lima está pactado para este sábado 3 de octubre. Hasta el momento, no se han confirmado el horario ni escenario para el partido, no obstante, se pudo conocer que el mismo se llevará a cabo a puertas cerradas.
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