Pablo Guede hizo fuerte revelación sobre Montenegro en Alianza Lima: "No podía venir con nosotros"

Una de las principales novedades en Alianza Lima durante el amistoso ante Palestino fue la inclusión de D’Alessandro Montenegro, futbolista que estuvo en los amistosos de pretemporada y en el partido de ida ante 2 de Mayo, pero luego no volvió a tener acción. Pablo Guede habló sobre el desempeño del exjugador de ADT.

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En la última conferencia, el DT del cuadro íntimo aseguró que más allá de su poca continuidad, al lateral derecho le tocó marcar a uno de los elementos más destacados del elenco chileno y consideró que su desempeño fue aceptable.

"Hasta que pudo, lo vi bien. Le falta ritmo, aparte le tocó pelear con el más 'picante' de ellos, pero eso es bueno, porque supo sufrir, hasta que se agarró el gemelo y ahí fue cuando lo quité", declaró el estratega argentino, quien también resaltó el profesionalismo que mostró el jugador pese a que no podría entrenar junto a sus compañeros.

"(Su actuación ante Palestino) con buenas y malas, tiene que entrar al ritmo, pero sí tiene muchas ganas y que esté con nosotros después de lo que pasó me pone muy contento. Sufrió mucho, nunca dejó de entrenar aunque no podía venir con nosotros, siguió trabajando, por eso lo único que le está costando es el tema futbolístico, no el apartado físico, nunca dejó de entrenar solo”, agregó Guede.

Recordemos que D’Alessandro Montenegro fue titular y hasta dio la asistencia para el gol de Luis Ramos, aunque también el penal de Palestino que terminó en el segundo gol fue luego de que el balón le impactara en su mano, que estaba bastante extendida.

D’Alessandro Montenegro habría dado positivo por dopaje

De acuerdo con lo que había informado TyC Sports de Argentina y tuvo rebote en diferentes medios peruanos, D’Alessandro Montenegro había dado positivo en un control antidopaje realizado tras el partido de ida ante 2 de Mayo, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

D'Alessandro Montenegro volvió a tener acción en Alianza Lima

Esta información nunca se difundió en un canal oficial y se desconoce si la contraprueba fue favorable o es que el futbolista de 23 años cumplió una eventual sanción que le impuso la CONMEBOL. Lo cierto ahora es que Montenegro quedó habilitado para disputar el Torneo Clausura.